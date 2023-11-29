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المؤتمر نت - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 30 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى

الاحتلال يفرج عن 30 أسيراً فلسطينياً

المؤتمرنت -
الاحتلال يفرج عن 30 أسيراً فلسطينياً
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 30 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بموجب الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت الجمعة.

وتضم مجموعة الأسرى 15 امرأة، بعضهن من القصر، و15 طفلاً، يبلغ أصغرهم من العمر 14 عاما.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من الأسرى المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن الأسرى المقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم.

واستقبل مئات المواطنين الفلسطينيين، الأسرى المفرج عنهم في مدينة رام الله، وسط ترديد الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن المعتقلين كافة في سجون الاحتلال.

وإجمالاً، تم الإفراج عن 180 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية حتى الآن، منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل أفرجت حركة حماس عن 81 شخصا، من بينهم 61 إسرائيليا.









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