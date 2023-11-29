المؤتمرنت -

أجواء باردة.. فلكي يمني يكشف تفاصيل طقس اليوم

توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، أجواء حارة ورطبة على المناطق الساحلية والصحراوية، وصحوة باردة في المرتفعات الجبلية، خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأوضح الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، أن الأجواء ستظل حارة ورطبة على المناطق الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة ظهراً 31°، وصباحاً 25°، والرطوبة 79%، ورياح نشطة سرعتها 21 كم في الساعة.



وأشار الجوبي إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية صحوه إلى غائمة جزئياً وجافه ورياحاً سرعتها 13 كم في الساعة، وستتراوح درجات الحرارة ظهراً 29°، وصباحاً 17°، والرطوبة 45%.



وبين الفلكي اليمني أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون باردة وصحوة إلى غائمة جزئياً مع رياح سرعتها 15 كم في الساعة، ودرجات الحرارة بعد الظهر 25°، والفجر 5°، والرطوبة 62%، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.