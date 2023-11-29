الأربعاء, 29-نوفمبر-2023 الساعة: 04:59 م - آخر تحديث: 04:32 م (32: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - دعا المؤتمر الشعبي العام اليمنيين بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية إلى

المؤتمر يوجه دعوة هامة لليمنيين في ذكرى عيد الاستقلال

المؤتمرنت -
المؤتمر يوجه دعوة هامة لليمنيين في ذكرى عيد الاستقلال
دعا المؤتمر الشعبي العام اليمنيين بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية إلى مواجهة وإفشال مخططات إعادة احتلال اليمن بوسائل جديدة، تضع اليمن تحت وصاية القوى الاستعمارية، وتصادر قراره الوطني وثرواته.

مشيراً في بيان له بمناسبة حلول العيد الـ56 للاستقلال الوطني وطرد آخر جندي بريطاني عن تراب اليمن في الثلاثين من نوفمبر 1967م، الى مساعي قوى الاستعمار الى خلق وتغذية الحروب والصراعات الداخلية بين اليمنيين، واثارة النعرات المذهبية والمناطقية والانفصالية، ونشر ثقافة الكراهية والتفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد بأساليب ووسائل عديدة.


وفي حين شدد على حق الشعب اليمني في مقاومة ومواجهة كل أشكال الاحتلال ، اكد المؤتمر الشعبي العام على دعمه ومساندته أي جهود إقليمية أو دولية رامية إلى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار، "والذهاب نحو تسوية سياسية تحقق سلاماً شاملاً وعادلاً يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن وإنهاء كافة اشكال الاحتلال، ورفع اليمن من الفصل السابع والغاء العقوبات المفروضة على بعض مواطنيه، ومنع أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية من أي جهة كانت إقليمية أو دولية".

وجدد المؤتمر تأكيد مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني، داعيا في هذا الصدد الدول العربية والإسلامية إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني واجهاض المشاريع الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير السكان كما حدث في العقود الماضية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ56 للاستقلال 30 نوفمبر
رياضة: تأهل برشلونة ودورتموند ولاتسيو وأتلتيكو
أخبار: فلكي يمني يكشف تفاصيل طقس اليوم
أخبار: الاحتلال يفرج عن 30 أسيراً فلسطينياً
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويحاصر مخيمها
فنون ومنوعات: شعبة الإخراج تتحدّى قرارات أشرف زكي
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا
عربي ودولي: الاحتلال يستولي على 1500 دونم ببيت لحم
عربي ودولي: انتشال 160 شهيداً من تحت الأنقاض بغزة
عربي ودولي: تطورات حول اعتقال مدير مستشفى الشفاء
أخبار: بيان عاجل للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
أخبار: 16 ألف شهيد و6 آلاف مفقود في غزة
أخبار: جامعة صنعاء تحيي الذكرى الأولى لرحيل المقالح
علوم وتقنية: 4 مؤشرات لأمراض تهدد صحة المرأة
علوم وتقنية: أفضل 10 مشروبات لصحة القلب
رياضة: ألمانيا إلى نهائي كأس العالم للناشئين
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الخميس إجازة رسمية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 نوفمبر
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن 30 طفلاً و3 أسيرات
عربي ودولي: الاحتلال يفرج عن أصغر أسيرة فلسطينية
رياضة: بلباو يوقف جيرونا ويُهدي الريال صدارة الليغا
رياضة: فولهام يهزم وولفرهامبتون في البريميرليغ
علوم وتقنية: ما أسباب الصداع بعد الاستيقاظ من النوم؟
اقتصاد: الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023