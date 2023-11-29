الأربعاء, 29-نوفمبر-2023 الساعة: 09:34 م - آخر تحديث: 09:33 م (33: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 18 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية الخاصة

إحالة 18 محطة كهرباء خاصة إلى النيابة

المؤتمرنت -
إحالة 18 محطة كهرباء خاصة إلى النيابة
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 18 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر اليوم وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني.

وخلال التسليم أوضح القاضي البيضاني، أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض تجار المحطات الكهربائية الخاصة من المغالاة بأسعار التعرفة أو إضافة الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون.

وبين أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وأحالتها إلى المحكمة التي تقوم بواجبها بالنظر في هذه القضايا، مثمناً اهتمام النائب العام بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة وتوجيهه بالتصرف في كافة القضايا التي ترد للنيابة.

بدوره أشاد نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة جابر بالتعامل المسؤول من وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج ما تم إقراره من اشتراكات شهرية وغيرها.

وأوضح أن الوزارة تقدّم ملفات لمخالفين من ملاك المولدات الخاصة للنيابة لضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا ملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.

وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح والتزام ملاك المولدات الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم خلافاً لذلك.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع الدولار واليورو مقابل الروبل
فنون ومنوعات: ياسمين رئيس تعلن مفاجأة حول جنسيتها
رياضة: اتحاد الرماية يختتم الدورة التدريبية للحكام
عربي ودولي: القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين
عربي ودولي: استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ56 للاستقلال 30 نوفمبر
أخبار: صنعاء: حملة لإزالة العشوائيات ومسببات الازدحام
رياضة: تأهل برشلونة ودورتموند ولاتسيو وأتلتيكو
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 29 نوفمبر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محسن النقيب
أخبار: فلكي يمني يكشف تفاصيل طقس اليوم
أخبار: الاحتلال يفرج عن 30 أسيراً فلسطينياً
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويحاصر مخيمها
فنون ومنوعات: شعبة الإخراج تتحدّى قرارات أشرف زكي
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا
عربي ودولي: الاحتلال يستولي على 1500 دونم ببيت لحم
عربي ودولي: انتشال 160 شهيداً من تحت الأنقاض بغزة
عربي ودولي: تطورات حول اعتقال مدير مستشفى الشفاء
أخبار: بيان عاجل للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
أخبار: 16 ألف شهيد و6 آلاف مفقود في غزة
أخبار: جامعة صنعاء تحيي الذكرى الأولى لرحيل المقالح
علوم وتقنية: 4 مؤشرات لأمراض تهدد صحة المرأة
علوم وتقنية: أفضل 10 مشروبات لصحة القلب
رياضة: ألمانيا إلى نهائي كأس العالم للناشئين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023