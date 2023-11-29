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المؤتمر نت - الحادث وقع قبل الساعة 3 مساء بقليل (0600 بتوقيت جرينتش) حيث قال شهود إن المحرك الأيسر للطائرة بدا مشتعلا

تحطم طائرة امريكية

المؤتمرنت -
تحطم طائرة امريكية
تحطمت طائرة عسكرية أمريكية تقل ستة أشخاص في البحر بغرب اليابان اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل فرد واحد على الأقل من أفراد الطاقم مع انتشال اثنين على الأقل من المياه غير واضحة.

وقال خفر السواحل الياباني إنه عثر على ما يبدو أنه حطام من الطائرة V-22 Osprey وشخص واحد تأكد لاحقا أنه توفي على بعد حوالي 3 كيلومترات (2 ميل) من جزيرة ياكوشيما.

وقال ممثل لتعاونية محلية لمصايد الأسماك إن قوارب الصيد في المنطقة عثرت على ثلاثة أشخاص في المياه المحيطة، مضيفا أن حالتهم غير معروفة.


وهبطت طائرة أوسبري أخرى بسلام في مطار الجزيرة بعد ظهر الأربعاء في وقت قريب من الحادث ، حسبما قال متحدث باسم الحكومة المحلية.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث إن القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال تجمع المعلومات.

وللولايات المتحدة نحو 54 ألف جندي أمريكي في اليابان كثير منهم في سلسلة الجزر الجنوبية ذات الأهمية الاستراتيجية وسط تنامي القوة العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث وقع قبل الساعة 3 مساء بقليل (0600 بتوقيت جرينتش) حيث قال شهود إن المحرك الأيسر للطائرة بدا مشتعلا أثناء اقترابها من مطار للهبوط الاضطراري ، على الرغم من الطقس الصافي والرياح الخفيفة.

وصحح خفر السواحل عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة إلى ستة من ثمانية أشخاص أعلن عنها في البداية.

وتقع ياكوشيما في محافظة كاغوشيما اليابانية، على بعد حوالي 1040 كيلومترا (650 ميلا) جنوب غرب العاصمة طوكيو وتشتهر بالحياة البرية والغابات المعتمدة من التراث العالمي.








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