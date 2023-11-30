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الكشف عن فوائد جديدة لأكثر مشروبين شائعين في العالم العربي

كشفت دراسة أجريت في جامعة سنغافورة الوطنية أن البالغين الذين يستهلكون المزيد من الكافيين من خلال القهوة أو الشاي لديهم وظائف بدنية أفضل بكثير في وقت لاحق من حياتهم.



قاد هذا البحث البروفيسور كوه وون بوي، من كلية يونج لو لين للطب في جامعة سنغافورة الوطنية. تمت متابعة أكثر من 12000 مشارك، تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 74 عامًا، لمدة 20 عامًا في دراسة الصحة الصينية في سنغافورة.



وكانت القهوة والشاي المصدرين الرئيسيين لتناول الكافيين في هذه المجموعة، حيث يمثلان 84% و12% من إجمالي الكافيين على التوالي، وأظهرت النتائج أن شرب القهوة أو الشاي الأسود أو الشاي الأخضر في منتصف العمر ارتبط بشكل مستقل بانخفاض كبير في احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر.



المشاركون الذين شربوا أربعة فناجين أو أكثر من القهوة يوميا قللوا بشكل كبير من احتمالات الضعف الجسدي في أواخر العمر، مقارنة بالمشاركين الذين لم يشربوا القهوة يوميا. كما أن المشاركين الذين شربوا الشاي الأسود والشاي الأخضر يوميًا انخفض لديهم بشكل كبير احتمالات الضعف الجسدي، مقارنة بمن لا يشربون الشاي.



وقام الباحثون أيضًا بتقييم العلاقة بين تناول الكافيين واحتمالات الضعف الجسدي في أواخر العمر. وارتبط تناول كميات أكبر من الكافيين بانخفاض احتمالات الضعف الجسدي.



من بين المكونات الأربعة للضعف الجسدي، كانت الارتباطات أقوى في الاختبارات المقاسة لقوة قبضة اليد وشد الحبل، مقارنة بالمقاييس المبلغ عنها ذاتيًا لفقدان الوزن والإرهاق، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "سايتك ديلي" العلمية.*وكالات

