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المؤتمر نت - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد أكثر 110 فلسطينياً اليوم من بينهم ثلاثة صحافيين، إضافة إلى إصابة العشرات، مشيرًا إلى وجود نحو 6,500 مفقود

110 شهداء في غزة منذ انتهاء الهدنة

المؤتمرنت -
110 شهداء في غزة منذ انتهاء الهدنة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد أكثر 110 فلسطينياً اليوم من بينهم ثلاثة صحافيين، إضافة إلى إصابة العشرات، مشيرًا إلى وجود نحو 6,500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن عجلة الحياة توقفت تماما مع استئناف حرب الإبادة، متحدثًا عن توقف عمل المرافق الحيوية مثل المخابز ومحطات تعبئة المياه ومحطات تشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومضخات مياه الأمطار وغيرها.

وأكد أن قطاع غزة أمام كارثة إنسانية حقيقية ومتفاقمة بسبب تدمير جيش الاحتلال لأكثر من 60% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 ألف منزل دمر بشكل كلي، و250 ألف وحدة دمرت بشكل جزئي.

وفيما أشار إلى توقف أكثر من 26 مستشفى و55 مركزاً صحياً عن الخدمة، قال إن آلاف الجثامين لا زالت تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها.

وأوضح أن ما يصل من مساعدات لا تلبي 1% من الحاجة الكبيرة والهائلة لأهالي قطاع غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض إلى سياسة تجويع وتعطيش مقصودة وممنهجة.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الحرب، مطالبا العالم بوقفها، فيما طالب بإدخال عدد كبير من الشاحنات بشكل عاجل وفوري.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إنّ الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجازر جديدة فور انتهاء الهدنة الإنسانية. وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من القطاع.








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