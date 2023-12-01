المؤتمرنت -

مخلفات الحرب تقتل وتصيب 21 مدنياً في شهر

أكدت اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام ومخلفات الحروب، استشهاد وإصابة 21 مدنيًا؛ جراء انفجار القنابل العنقودية، ومخلفات الحرب في عدد من المحافظات، خلال شهر نوفمبر 2023م.



وأوضحت اللجنة الوطنية في بيان، أن هذه المخلفات تسببت في استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرون، غالبيتهم من الأطفال.



وأشارت اللجنة إلى أن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام وثق، منذ توقف أنشطته في يوليو وحتى نوفمبر الماضي، استشهاد 33 مدنيا بينهم 17 طفلا، وإصابة 78 بينهم 30 طفلا.



وعبّرت عن استغرابها لاستمرار توقيف تمويل أنشطة المركز التنفيذي للألغام للشهر الخامس على التوالي من قِبل الأمم المتحدة، بالرغم من توفر التمويل في صندوق التمويل الإنساني في اليمن.



وأشارت إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، وتم مناقشة كل ما يساهم في حل أسباب توقيف الدعم، ووضع الخطوات لاستئناف تقديم الدعم، واستمرار تطهير الالغام، وإزالة المخلفات من قبل اللجنة الوطنية.



وأعربت اللجنة عن التطلع لإيجاد حلول عملية من قبل الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالحد من سقوط الضحايا؛ جراء مخلفات الحرب، والتي تؤثر على شرائح واسعة من المواطنين وتعرقل عودة النازحين وعملية التنمية، وسبل العيش للمدنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة، خاصة مع تقليص المساعدات الإنسانية لأكثر الأشخاص حاجة في اليمن.