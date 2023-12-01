السبت, 02-ديسمبر-2023 الساعة: 12:03 ص - آخر تحديث: 11:51 م (51: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الصباح، إلى 178 شهيداً و589 جريحاً

178 شهيداً و589 جريحاً في غزة منذ الصباح

المؤتمرنت -
178 شهيداً و589 جريحاً في غزة منذ الصباح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الصباح، إلى 178 شهيداً و589 جريحاً.

وأفادت بيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في القطاع، بأنها استقبلت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، جثامين 178 شهيدا، بالإضافة إلى 589 جريحا.

ووصل مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أكثر من 54 شهيدا منذ ساعات الصباح. كما وصل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" جثامين أكثر من 30 شهيدا، جراء قصف الاحتلال مدينة غزة، خاصة الشجاعية والزيتون، غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما وصل إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة، العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في حي الشجاعية شرق غزة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن "عدد الشهداء الذي انتشلناهم خلال التهدئة بلغ أكثر من 300، وأن أكثر من 25 من أفراد طواقمنا استشهدوا ونحو 100 أصيبوا منذ السابع من أكتوبر".

ودعا إلى "إدخال كوادر دفاع مدني عربية إلى قطاع غزة لمساعدتنا، خاصة وأننا لم نتلق أي نوع من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.

وطال قصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.

وفي الساعات الأخيرة، شن طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة ومتتالية على مناطق جنوب قطاع غزة، على شكل أحزمة نارية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن الاحتلال الصهيوني حرباً شاملة على غزة خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد و30 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: المقاومة تقصف تل أبيب بالصواريخ
فنون ومنوعات: لماذا نصاب بالاكتئاب خلال الشتاء؟
عربي ودولي: 110 شهداء في غزة منذ انتهاء الهدنة
أخبار: مسيرة حاشدة في صنعاء دعماً لفلسطين
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد محمد محرم
اقتصاد: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث
رياضة: ليفربول إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي
عربي ودولي: 65 شهيداً في غزة منذ نهاية الهدنة
أخبار: شوروية المؤتمر وحلفاؤه تهنئ الشعب اليمني بعيد الاستقلال وتجدد تضامنها مع فلسطين
أخبار: الأمين العام يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال ويؤكد أن اليمن ستنتصر على المحتلين الجدد
أخبار: الشريف يهنئ أبو راس بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر
أخبار: مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاستقلال
أخبار: الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ56 للاستقلال الوطني
أخبار: الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاستقلال
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل الحزمي
أخبار: بيان هـام للقوات المسلحة اليمنية
محافظات: عمران.. 165 عملية بمخيم العيون في المدان
اقتصاد: الذهب عند أعلى مستوى في 7 أشهر
أخبار: اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لجراحة المخ والأعصاب
مجتمع مدني: علماء يحذرون من عاصفة شمسية
علوم وتقنية: فوائد مشروبين شائعين بالعالم العربي
عربي ودولي: شهداء وجرحى فلسطينيين برصاص الاحتلال
رياضة: ريال مدريد يؤمن الصدارة برباعية في نابولي
رياضة: أرسنال يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال
عربي ودولي: العثور على جثث 5 أطفال خُدّج في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023