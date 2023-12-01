المؤتمرنت -

178 شهيداً و589 جريحاً في غزة منذ الصباح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الصباح، إلى 178 شهيداً و589 جريحاً.



وأفادت بيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في القطاع، بأنها استقبلت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، جثامين 178 شهيدا، بالإضافة إلى 589 جريحا.



ووصل مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أكثر من 54 شهيدا منذ ساعات الصباح. كما وصل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" جثامين أكثر من 30 شهيدا، جراء قصف الاحتلال مدينة غزة، خاصة الشجاعية والزيتون، غالبيتهم من الأطفال والنساء. كما وصل إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة، العشرات من الشهداء والجرحى.



وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في حي الشجاعية شرق غزة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.



وقال الدفاع المدني في غزة، إن "عدد الشهداء الذي انتشلناهم خلال التهدئة بلغ أكثر من 300، وأن أكثر من 25 من أفراد طواقمنا استشهدوا ونحو 100 أصيبوا منذ السابع من أكتوبر".



ودعا إلى "إدخال كوادر دفاع مدني عربية إلى قطاع غزة لمساعدتنا، خاصة وأننا لم نتلق أي نوع من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة".



وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.



وطال قصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.



وفي الساعات الأخيرة، شن طيران الاحتلال الحربي غارات عنيفة ومتتالية على مناطق جنوب قطاع غزة، على شكل أحزمة نارية.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن الاحتلال الصهيوني حرباً شاملة على غزة خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد و30 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.