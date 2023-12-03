المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر شن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات الجوية والبرية، أدت إلى استشهاد وإصابة مدنيين وتدمير البنية التحتية في مختلف المحافظات.



ففي 3 ديسمبر 2015، استشهد مواطنان بينهما طفل وأصيب سبعة آخرون جراء غارة شنها طيران العدوان على المعهد التقني بمديرية حيفان في محافظة تعز، كما شن غارات على مستوصف طبي في طريق الشويفة بمديرية خدير وجبل الشامر في مديرية المسراخ ومنطقة غرب عزان ومزارع المواطنين بمنطقة الحنيشية بمديرية ذوباب.



وشن طيران العدوان غارات على منزل الشيخ صالح بن حسين الضمأ في محافظة مأرب، ما أدى إلى تدميره كليا وتضرر عدد من المنازل المجاورة، واستهدف بعدة غارات منطقة حباب بمديرية صرواح ومنطقة ماس بالجدعان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 11 غارة على منطقة قحزة بمديرية صعدة خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين، وثلاث غارات على منزل مواطن في منطقة الطلح بمديرية سحار أدت إلى تدمير المنزل بالكامل وتضرر منازل أخرى مجاورة.



طيران العدوان شن غارتين على سد الهياثم بمديرية نهم ما أدى إلى أضرار كبيرة، واستهدف بثلاث غارات نقيل يسلح بمديرية بلاد الروس مخلفا أضراراً كبيرة بالطريق العام على خط صنعاء ذمار.



وفي 3 ديسمبر 2017، استهدف طيران العدوان بغارة منطقة ضلاع بمديرية همدان، وبغارة أخرى منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، مخلفاً أضراراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مبنى الحكومة وإدارة الأمن وغارة شرق الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، واستهدف بغارتين مناطق شرق صرواح في محافظة مأرب.



وفي محافظة صعدة، شن الطيران المعادي غارتين على منطقة الخليقه بمديرية كتاف، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه، خلف أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.



طيران العدوان شن في نجران ثلاث غارات على المخروق وغارة على الشرفة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مطار صنعاء الدولي، وغارتين على مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، واستهدف بغارتين مصنع للبيوت الجاهزة جوار فندق أيجل بمديرية الثورة، وبغارة الهندسة العسكرية في مديرية شعوب.



واستهدف طيران العدوان بغارتين مدارس العمري في مديرية ذوباب بمحافظة تعز، وشن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرون في غارة لطيران العدوان على ميناء الحديدة، كما شن غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، فيما قصف المرتزقة مدينة الدريهمي بأكثر من 100 قذيفة مدفعية تسببت في دمار للمنازل وأضرار كبيرة في جامع التيسير والجامع الكبير في المدينة، كما استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا قرية الزعفران في كيلو 16 بالدريهمي.



واستشهد أربعة مواطنين وأصيب تسعة آخرون بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة مواطن في منطقة طباق بمديرية كتاف، فيما استشهد مواطن إثر خمس غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة.



الطيران المعادي شن أربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.



وفي 3 ديسمبر 2019، استشهد خمسة أطفال وأصيب سادس بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في قرية المنقم بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، واستهدف المرتزقة بقذائف المدفعية قريتي الشجن والكوعي في المديرية، وأطلقوا نيرانا برشاش عيار 12.7 على رقابة المنظر التابعة للجنة مراقبة وقف إطلاق النار.



كما قصف المرتزقة مناطق متفرقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وبالعيارات المتوسطة مثلث العدين في مديرية حيس، وبثماني قذائف مدفعية قرية الحرز شمال المديرية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي شمال شرق حيس، فيما استحدثت جرافة عسكرية لهم تحصينات جديدة شرق مدينة الشعب.



وشن طيران العدوان أكثر من 18 غارة على جبهات الحدود، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف طيران العدوان بست غارات مديرية مجزر وبسبع غارات مديريات صرواح وماهلية ومدغل في محافظة مأرب.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وغارتين على مجازة في عسير.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي، 15 غارة على شارع الخمسين والجبلية والتحيتا وحيس، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس وقصفوا بـ 292 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 3 ديسمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرون، بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، كما أصيب سبعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية، واستهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وشن طيران العدوان غارة على عزلة المقاش غربي مدينة صعدة، وغارة على مديرية الظاهر بالمحافظة نفسها، وغارة على مجازة الشرقية بمحور عسير.



وفي محافظة الحديدة، أصيب طفلان بانفجار ذخيرة من مخلفات مرتزقة العدوان في قرية المتينة بمديرية التحيتا، في وقت قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة، بينما شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس والطيران الحربي غارة شرق حيس.



وشن الطيران المعادي ثماني غارات على مديرية الجوبة وأربع غارات على مديرية صرواح وخمس غارات على مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة القران بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، وسلسلة غارات على العاصمة صنعاء استهدفت إحداها محيط المطار، وغارتين جوار جولة مصعب بمديرية بني الحارث، كما شن غارة على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد المواطن ناصر حمد يحيى خفران البالغ من العمر 45 عاما بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان وهو يعمل في مزرعته في منطقة الباطن بمديرية المتون في محافظة الجوف.



وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.