المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 4 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 4 ديسمبر ارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم مروعة بحق المدنيين راح ضحيتها العشرات بينهم أطفال ونساء في مختلف المحافظات.



ففي 4 ديسمبر 2015، استشهد مدنيان وأصيب آخرون في غارات شنها طيران العدوان على محوى للمهمشين في الحوبان بمدينة تعز، كما شن غارات على مناطق الأقروض وجبل الشامر ونجد قسيم في مديرية المسراخ، فيما سقط شهداء وجرحى وتضررت عشرات المنازل والمرافق ونفوق أعداد كبيرة من مواشي المواطنين إثر 11 غارة على على قرية العوشقة مديرية موزع، ودمر بعدة غارات مستوصفاً على طريق الشويفة بمديرية خدير.



واستشهد مواطن وجرح آخر جراء غارتين شنهما طيران العدوان على عدد من المحلات التجارية بمنطقة الحمزات في مديرية سحار محافظة صعدة، وأسفرتا أيضاً عن تدمير واحتراق عدد من المحلات وتضرر منزل مواطن.



وشن طيران العدوان غارتين على مخزن للمحروقات تابع لشركة يمن موبايل في جبل حروة بمديرية سنحان محافظة صنعاء، ما أدى إلى احتراقه، واستهدف بأكثر من 15 غارة مديرية حريب بيحان في محافظة مأرب، أسفرت عن تدمير مدرسة الفقيد محسن بن طالب الشريف، وشبكة إتصالات لشركة يمن موبايل، وتضرر عدد من منازل المواطنين.



طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية صرواح، مستهدفا جبل هيلان الإستراتيجي والخط العام الرابط بين صنعاء ومأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة وأصيبت طفلتان، في غارات شنها الطيران المعادي باستخدام قنابل عنقودية على مديرية باقم بمحافظة صعدة، كما شن 24 غارة على مناطق مندبة والثعبان وآل مغرم وآل الزماح بالمديرية الحدودية خلفت دماراً كبيراً في ممتلكات ومزارع المواطنين، وتعرضت مناطق متفرقة بالمديرية نفسها، لقصف صاروخي طال منازل المواطنين والطرق العامة.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضاً ثلاث غارات على منطقة طخية بمديرية مجز، ومثلها على سوق مندبة بمديرية باقم، وغارة على مزرعة مواطن في محجر آل معيض بالمديرية نفسها.



وقتل ستة بحارة وفقد ستة آخرون يحملون الجنسية الباكستانية في غارة شنها طيران العدوان استهدفت بصورة مباشرة قاربهم قبالة سواحل المخا بمحافظة تعز.



وشن طيران العدوان السعودي 13 غارة على منطقة التخراف في مديرية سنحان وبني بهلول وغارة على نقيل يسلح في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



واستهدف الطيران المعادي بغارة وادي رحب بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مدرسة ومنازل سكنية بمنطقة الأعبل بمديرية حريب القراميش مخلفا أضرارا كبيرة.



طيران العدوان شن غارة على منطقة العرج بمديرية الصليف وغارة على منطقة الجبانة وغارتين على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، كما شن غارة على وادي السياني مقابل الطلعة في نجران.



وفي 4 ديسمبر 2017، استشهد وجرح 18 مواطنا بغارة شنها طيران العدوان على سوق نعض بمديرية سنحان وبني بهلول في محافظة صنعاء.



واستشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارتين لطيران العدوان على مديرية باقم بمحافظة صعدة، واستهدف بأربع غارات وقصف طيران الأباتشي بأكثر من خمسين صاروخاً وادي جارة في جيزان.



وشن طيران العدوان غارتين على قلعة القاهرة بمدينة حجة، واستهدف بـ 14 غارة مديريتي حرض وميدي بالمحافظة نفسها، وبأربع غارات العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.



وفي أمانة العاصمة شن الطيران المعادي ثماني غارات على القصر الجمهوري وغارة على مدرسة الحرس بمنطقة الجراف الغربي وغارة على ملعب الثورة وغارة على تبة التلفزيون، واستهدف بغارة منزل المواطن عصام جياش في جولة عمان، وشن غارة على منطقة الصباحة، وغارتين على تبة الأدلة الجنائية بحي ذهبان خلفت جميعها أضرارا بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد المواطنان عمار عبدالله صالح المحيريس وعبدالخالق عبدالله صالح المحيريس بغارة لطيران العدوان على مزرعة في منطقة الحرف بمديرية باقم الحدودية محافظة صعدة، وتعرض عدد من المناطق الغربية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي أحدث أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين.



وشن طيران العدوان 25 غارة على مناطق الحول والقتب ويام بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارة على منزل الرئيس الأسبق إبراهيم محمد الحمدي في مديرية الميناء بمحافظة الحديدة.



طيران العدوان شن غارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، وغارة على الصيانة بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية منزل مواطن في قرية ثبرة بمنطقة الشريجة في محافظة لحج ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.



وفي 4 ديسمبر 2019، أصيبت امرأة بنيران الجيش السعودي في إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في المديرية نفسها، فيما شن الطيران غارة على مديرية قطابر بالمحافظة.



وفي محافظة الحديدة استهدف المرتزقة بشكل مكثف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وعاودوا قصفها بـ15 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة.



وقصف المرتزقة بقذائف الهاون باتجاه حارة الضبياني في مديرية الحالي، ومشطوا بكثافة بالعيارات الخفيفة والمتوسطة باتجاه مدينة الشعب، وقصفوا مدينة الدريهمي بأكثر من 25 قذيفة وبمختلف العيارات المتوسطة والثقيلة، و قرية الكوعي في أطراف المديرية بتسع قذائف هاون، كما استحدثوا تحصينات جديدة في منطقة كيلو 16.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، في حين شن الطيران أربع غارات على مديرية باقم وثلاث غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.



وشن الطيران المعادي غارة على مطار صنعاء الدولي، واستهدف بخمس غارات مديريتي مجزر ومدغل وبغارة برج اتصالات بمديرية العبدية في محافظة مأرب، وشن أربع غارات على منطقة الأقشع بصحراء الحزم ومنطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وشن الطيران التجسسي المقاتل أربع غارات على شارع الخمسين بمدينة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة، واستحدثوا تحصينات قتالية شمال حيس.



وفي 4 ديسمبر 2021، استشهد 18 مواطناً وأصيب ثمانية آخرون بغارة شنها طيران العدوان على قرية الحكيمة في عزلة البراشة بمديرية مقبنة محافظة تعز، فيما أصيب رجل وامرأة جراء سقوط قذيفة للمرتزقة على حي جولة القصر بمدينة تعز.



طيران العدوان شن غارتين على الكلية الحربية، وغارتين على مطار صنعاء الدولي، وغارة على حي مذبح واستهدف بثلاث غارات حي النهضة بأمانة العاصمة، وبست غارات مديرية صرواح وبخمس غارات مديرية الجوبة في محافظة مأرب.



واستهدف الطيران المعادي بغارة منطقة لِية بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة، وشن الطيران غارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.