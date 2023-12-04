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المؤتمر نت - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملات اعتقال ودهم جديدة في العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة، طالت 55 فلسطينياً بينهم طلاب جامعيين، بالتوازي مع تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل 55 فلسطينياً من الضفة

المؤتمرنت -
الاحتلال يعتقل 55 فلسطينياً من الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملات اعتقال ودهم جديدة في العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة، طالت 55 فلسطينياً بينهم طلاب جامعيين، بالتوازي مع تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة.

فمن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً من مخيم الدهيشة جنوبا، و10 شبان من أريحا، و8 آخرين من قريتي عين قينيا ورأس كركر وبلدة سلواد ومخيم الجلزون شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين، 6 منهم من مدينة جنين، و3 من بلدة سيلة الظهر، ومواطناً من قرية دير أبو اضعيف شمال شرق جنين.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 طلاب جامعيين من بلدة أبو ديس، واعتقلت شاباً من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، و7 آخرين من حي الثوري.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأيام الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.








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