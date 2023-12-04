المؤتمرنت -

غزة.. أكثر من 30 شهيداً في حيي الزيتون والشجاعية

استُشهد أكثر من 30 فلسطينياً، اليوم الاثنين، وأصيب آخرون في استهداف صاروخي لمنازل مأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحيي “الزيتون” و”الشجاعية”، ما أدى إلى ارتقاء 30 شهيداً على الأقل أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، و تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.



وأكدت وزارة الصحة في غزة، وصول 349 شهيداً و750 جريحاً خلال الساعات الماضية على المستشفيات، وأن عدداً أكبر من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.



وقالت الوزراة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 15899 شهيداً، و42 ألف جريح، منذ السابع من أكتوبر الماضي.