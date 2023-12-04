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المؤتمر نت - تدور في الوقت الراهن، اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدد من محاور التوغل بقطاع غزة

اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال

المؤتمرنت -
اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال
تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاشتباك مع قوات الاحتلال في عدد من محاور التوغل في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، معلنة عن جملة من العمليات.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تدمير 10 آليات للاحتلال والإجهاز على عدد من الجنود من مسافة صفر، في إطار التصدي لتوغلات الاحتلال مع استمرار رشقاتها الصاروخية في اليوم الـ59 لمعركة طوفان الأقصى.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن مجاهديها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة الصفر في منطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وفي بلاغ آخر، أكدت كتائب القسام، تمكن مجاهديها صباح اليوم من استهداف 5 دبابات و5 ناقلات جند للاحتلال في محور شرق غزة بقذائف "الياسين 105".

كما أعلنت عن قصف كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم، وقصف تحشدات للعدو شرق مستوطنة "ماغين" برشقة صاروخية.

ومساء اليوم، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة أفراد وأجهزت على من تبقى منهم من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأضافت الكتائب أن مجاهديها اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة وقتلوا وأصابوا عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وفي بيت حانون شمال القطاع، استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد.

من جهتها، قالت سرايا القدس، إنها قصفت تجمعات العدو الإسرائيلي في محور أبو هولي بقذائف الهاون، كما قصفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.

وأضافت سرايا القدس في بيان لها :"نخوض اشتباكات مع العدو في محاور التقدم بشمال القطاع وشرق غزة ونستهدف الآليات بالقذائف".

وفي وقت لاحق، قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 آليات للاحتلال في محور شرق غزة، ورابعة شرق بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105".

وأكدت كتائب القسام، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى شرق بيت لاهيا بقذيفة "تي جي بي" المضاد للتحصينات.

وأضافت الكتائب في بيان منفصل أنها استهدفا دبابة إسرائيلية متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".

كما أعلنت عن قصف "عسقلان" و"بئر السبع" برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

إلى ذلك، أقر جيش الاحتلال الاثنين بمقتل ثلاثة من جنوده في معارك شمال قطاع غزة، وإصابة رابع بجروح خطيرة، في أعقاب إعلانه عن ما سماه توسيع عمليته البرية في كل أنحاء القطاع، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن خسائر الاحتلال أكبر من ذلك بكثير، وأنه يتعمد إخفاء تلك الخسائر مع الإفصاح التدريجي عن بعضها.








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