المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 15899

أعلنت وزارة الصحة في غزّة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 15899، مبينةً أنّ 70% من الضحايا، هم من النساء والأطفال.



وارتفع عدد الجرحى من جراء هذا العدوان، منذ الـ 7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، إلى 42 ألفاً، وفق إحصائية الوزارة.



وبشأن أزمة القطاع الطبيّ في غزّة، لفتت الوزارة إلى أنّ المنظومة الصحية أصيبت بعجز تام نتيجة العدوان والحصار الإسرائيليين، مطالبةً بحماية المستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية، وبتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات اللازمة والوقود وخروج الجرحى من أجل تلقّي العلاج.



كذلك، طالبت الوزارة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالضغط من أجل الإفراج عن طواقمها في سجون الاحتلال.



وفي الساعات الماضية شنّ الاحتلال سلسلة استهدافات طالت مختلف أنحاء القطاع، من بينها بناية سكانية في دير البلح، وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع مجزرةٍ جديدة. ولا تزال الغارات الإسرائيلية العنيفة تتواصل على مناطق جنوبي دير البلح.