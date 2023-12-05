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المؤتمر نت - بيان تحذيري جديد من صنعاء.. التفاصيل

بيان تحذيري جديد من صنعاء.. التفاصيل

المؤتمرنت -
بيان تحذيري جديد من صنعاء.. التفاصيل
أكدت وزارة الخارجية أن استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، انتهاك للقانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي وكافة القيم الإنسانية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن التخاذل الدولي والإقليمي شجع العدو الصهيوني على التمادي في طغيانه وارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وانتهاك القانون الدولي.

وشدد البيان على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني، هو ضد إرادة شعوب العالم، بما في ذلك شعوب الدول التي تقدم حكوماتها كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري واللوجستي للعدو.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن عمليات صنعاء في استهدافها المشروع للسفن الاسرائيلية ترتبط ارتباطا وثيقاً بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة. كما أكد البيان أن موقف الجمهورية اليمنية المعلن في مواجهة الكيان الصهيوني ومصالحه بالمنطقة سيستمر طالما استمر عدوانه على غزة والأراضي المحتلة.








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