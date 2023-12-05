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المؤتمر نت - مشروب سحري لتنقية الجسم من السموم

مشروب سحري لتنقية الجسم من السموم.. تعرف عليه

المؤتمرنت -
مشروب سحري لتنقية الجسم من السموم.. تعرف عليه
يتمتع جسم الإنسان بآلياته الخاصة للتخلص من الفضلات والسموم، ولكن هناك أوقات لا يستطيع فيها الكبد والكلى إزالة السموم بسهولة، وعندها يمكن تضمين مشروب بسيط في النظام الغذائي لحل المشكلة، بحسب ما نشرته صحيفة "Times of India".

ويعد تناول مشروب بسيط عبارة عن مزيج من الشمندر والكركم طريقة سحرية لتنقية الجسم من السموم بسهولة ويعوض فقدان العناصر الغذائية مع منح الجسم دفعة صحية من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

ويتميز الشمندر والكركم بأنهما غنيان بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة، التي تساعد على تنقية الدم بشكل أفضل، ويقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي، كما أن وجود الحديد في الشمندر والججري يساعد في تحسين مستويات الهيموغلوبين وتنقية الدم بشكل فعال.

مكونات وطريقة إعداد المشروب
يمكن تحضير المشروب من مكونات بسيطة تشمل 1 جذر شمندر متوسط وحوالي 2 سنتيمتر من جذر كركم طازج ومقدار 1 سنتيمتر زنجبيل و2 ملعقة كبيرة عصير ليمون (اختياري) و1 ملعقة صغيرة من الجاجري بالإضافة إلى 3 أكواب من الماء.

• الخطوة 1
للبدء بهذه الوصفة السهلة، يتم غسل الشمندر والزنجبيل والكركم.

• الخطوة 2
يتم توزيع الشمندر والزنجبيل والكركم بشكل منفصل.

• الخطوة 3
يتم احضار وعاء يستوعب 3 أكواب ماء

• الخطوة 4
يُضاف الزنجبيل والكركم ويتم تقليبه جيدًا ثم يُترك ليتخمر.

• الخطوة 5
بعد تخمر الكركم بتم إضافة الشمندر إلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لبضع دقائق، وبعدها يُترك ليبرد.

• الخطوة 6
يتم إضافة جميع المكونات إلى الخلاط مع عصير الليمون والجاجري أو العسل بهدف تحضير مزيجًا ناعمًا ثم يتم تصفية المزيج جيدًا قبل الصب في أكواب لتناوله.*وكالات








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