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المؤتمر نت - أعلنت كتائب عز الدين القسّام، أنّ مقاتليها تمكنوا من تدمير 24 آلية عسكرية صهيونية كلياً أو جزئياً في محاور القتال في خان يونس، وأوقعوا 8 جنود قنصاً بين قتيل وجريح

القسّام تعلن خسائر الاحتلال في معارك اليوم

المؤتمرنت -
القسّام تعلن خسائر الاحتلال في معارك اليوم
أعلنت كتائب عز الدين القسّام، أنّ مقاتليها تمكنوا من تدمير 24 آلية عسكرية صهيونية كلياً أو جزئياً في محاور القتال في خان يونس، وأوقعوا 8 جنود قنصاً بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام في بيان عبر حسابها في "تلغرام"، إلى أنهم استهدفوا 18 جندياً بهجوم مباشر بمحاور القتال في خان يونس وفجرت حقل ألغام بقوة أخرى.

وأكدت كتائب القسام أنها دكّت تحشيدات الاحتلال في محاور التوغل بخان يونس بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى، واستهدفت برشقات صاروخية مكثفة أهدافاً متنوعة في الأراضي المحتلة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني على محاور مختلفة من قطاع غزة، عقب استئناف العدوان الوحشي بعد انهيار الهدنة المؤقتة، يوم الجمعة الماضي.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 7 من ضباطه وجنوده، في المعارك الضارية بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال المعلن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 408.








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