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المؤتمر نت - أجواء باردة ورياح قوية في هذه المناطق.. وتحذير جديد للمزارعين

برد ورياح قوية وتحذير جديد للمزارعين

المؤتمرنت -
برد ورياح قوية وتحذير جديد للمزارعين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة والضالع، مع احتمال تكوّن الصقيع أثناء الفجر وساعات الصباح الأولى.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، إب، المحويت وريمة.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي والجنوبي ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.3 في ذمار، 2.4 في عمران، 3 في صنعاء، 7.1 في السدة، 10 في المحويت، 10.4 في إب.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار البرودة الشديدة، حاثاً المزارعين ومربي النحل والدواجن ورعاة المواشي إلى اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من البرودة الشديدة.

ونـبـه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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