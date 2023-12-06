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المؤتمر نت - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 75 صحفياً في قصف للاحتلال على قطاع غزة، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي

استشهاد 75 صحفياً في غزة منذ بدء العدوان

المؤتمرنت -
استشهاد 75 صحفياً في غزة منذ بدء العدوان
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 75 صحفياً في قصف للاحتلال على قطاع غزة، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت النقابة في تقرير صادر عنها الأربعاء، إنها وثقت خلال أول شهرين من العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على قطاع غزة، استشهاد 75 صحفياً وعاملاً في قطاع الإعلام، فضلاً عن إصابة نحو 80 صحفيًا بجروح، وفقدان صحفيين اثنين.

وأشارت إلى أنّ قصف الاحتلال طال منازل عائلات 60 صحفياً، ودمَر مقار 63 مؤسسة ومكتبا صحفيًا، وعطل عمل 25 إذاعة محلية (24 في غزة وواحدة في الضفة).

وبحسب التقرير فإنّ قوات الاحتلال أغلقت وقيدت عمل ثلاث وسائل إعلامية، واعتقلت 43 صحفيا؛ منهم 41 في الضفة واثنان في غزة، مؤكداً أنه “ما زال 30 صحفيًا قيد الاعتقال، أغلبهم تم تحويلهم للاعتقال الإداري”.

وعبرت النقابة عن اعتزازها بالصحفيين الذين يواصلون عملهم، فيما الموت والبطش يحيط بهم من كل جهة، مؤكدةً أن رواية الحق والحقيقة لن تغيب، وأن صوت فلسطين سيبقى صادحاً وسامياً وسيتنصر على آلة القتل والعدوان.








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