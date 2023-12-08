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المؤتمر نت - وثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقرير لها، استشهاد 273 فلسطينياً داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة

الأونروا: 273 فلسطينياً استشهدوا داخل مراكز الإيواء

المؤتمرنت -
الأونروا: 273 فلسطينياً استشهدوا داخل مراكز الإيواء
وثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقرير لها، استشهاد 273 فلسطينياً داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 966 بجروح مختلفة.

وأكدت الأونروا، أن 33 مؤسسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر من القصف الإسرائيلي، كما تضررت 57 مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الـ 63 على التوالي.

وأشارت الأونروا إلى أن 1،2 مليون نازح ممن فقدوا منازلهم أو تعرضت مناطقهم للقصف، لجأوا لـ 155 مركز إيواء تابع للأونروا.

وأوضحت أن 132 من موظفيها قتلوا في عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدةً تواجد 11388 مريضاً داخل مراكز الإيواء ويحتاجون لرعاية طبية، إضافة لوجود 50 ألف امرأة حامل، بحاجة ماسة للعلاج والرعاية الصحية








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