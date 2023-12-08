المؤتمرنت -

صنعاء: مسيرة حاشدة مناصرة للشعب الفلسطيني

شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، مسيرة حاشدة تحت شعار "مستمرون في نصرة غزة وجاهزون لكل الخيارات".



ورفعت الحشود الجماهيرية في المسيرة، الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤكدة على مواصلة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي البربري.



وأكدت الحشود أن موقف الشعب اليمني موقف ايماني وانساني ثابت في نصرة أبناء فلسطين الذين يتعرضون لمجازر وإبادة جماعية بشعة منذ شهرين من قبل الكيان الصهيوني الغاصب بدعم أمريكي وتواطؤ دولي وعربي.



وعبر المشاركون في المسيرة عن الاستهجان والادانة الشديدة لاستمرار جرائم العدو الصهيوني الأمريكي واستهدافه المتعمد للمستشفيات ومدارس ومخيمات إيواء النازحين وقتل وإبادة عشرات الآلاف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.



إلى ذلك، أكد بيان صادر عن المسيرة أن الموقف المعلن للجمهورية اليمنية تجاه القضية الفلسطينية العادلة هو موقف ثابت ومبدئي وموحد ويحظى بإجماع رسمي وشعبي كبير وواسع على كل المستويات العسكرية والسياسية والإعلامية، وهذا الموقف نابع من الإيمان الواثق بالله والصادق في تمسكه والتزامه بتوجيهاته في كتابه الكريم.



وأشار إلى أن الشعب اليمني المجاهد يعلن من خلال هذه الحشود بأن التهديدات الامريكية والاسرائيلية التي يطلقونها ضده، لا تخيفه ولا تهز فيه شعرة بل تزيده ثقة وإيمانا بحتمية تحقق وعد الله بالنصر على الأعداء، وإن أرادوا الدخول مع الشعب اليمني في مواجهة مباشرة فلن يثنيه ذلك عن موقفه مهما كانت التحديات.



وعبر البيان عن مباركة الشعب اليمني، للعمليات العسكرية المتصاعدة للقوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي واستهداف السفن الإسرائيلية وما تحققه القوة الصاروخية والطيران المسير في استهداف الاراضي المحتلة، كما يشد على أيديهم بمواصلة هذه العمليات المباركة التي تشفي صدور المؤمنين في كل أنحاء العالم نصرة لإخوانهم في فلسطين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين.



واستهجن بيان المسيرة تصريحات الخارجية الأمريكية بأنه لا دليل على أن إسرائيل قتلت مدنيين في غزة.. مؤكداً أن هذه التصريحات تبعث على السخرية وهي كمن يحاول حجب ضوء الشمس بغربال بل تدل على الفشل الأمريكي والاسرائيلي في تبرير الجرائم الصهيونية في فلسطين والتي أسقطت شعارات الحقوق والحريات التي يتشدقون بها.



وعبر عن تثمين الشعب اليمني صدور القانون الذي يحظر ويجرم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه والذي وقعه فخامة الرئيس مهدي المشاط قبل أيام، باعتبار ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية المبنية على أسس صحيحة ومنهجية وسليمة.







