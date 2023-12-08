الجمعة, 08-ديسمبر-2023 الساعة: 08:48 م - آخر تحديث: 08:00 م (00: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء: مسيرة حاشدة مناصرة للشعب الفلسطيني

صنعاء: مسيرة حاشدة مناصرة للشعب الفلسطيني

المؤتمرنت -
صنعاء: مسيرة حاشدة مناصرة للشعب الفلسطيني
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، مسيرة حاشدة تحت شعار "مستمرون في نصرة غزة وجاهزون لكل الخيارات".

ورفعت الحشود الجماهيرية في المسيرة، الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤكدة على مواصلة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي البربري.

وأكدت الحشود أن موقف الشعب اليمني موقف ايماني وانساني ثابت في نصرة أبناء فلسطين الذين يتعرضون لمجازر وإبادة جماعية بشعة منذ شهرين من قبل الكيان الصهيوني الغاصب بدعم أمريكي وتواطؤ دولي وعربي.

وعبر المشاركون في المسيرة عن الاستهجان والادانة الشديدة لاستمرار جرائم العدو الصهيوني الأمريكي واستهدافه المتعمد للمستشفيات ومدارس ومخيمات إيواء النازحين وقتل وإبادة عشرات الآلاف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

إلى ذلك، أكد بيان صادر عن المسيرة أن الموقف المعلن للجمهورية اليمنية تجاه القضية الفلسطينية العادلة هو موقف ثابت ومبدئي وموحد ويحظى بإجماع رسمي وشعبي كبير وواسع على كل المستويات العسكرية والسياسية والإعلامية، وهذا الموقف نابع من الإيمان الواثق بالله والصادق في تمسكه والتزامه بتوجيهاته في كتابه الكريم.

وأشار إلى أن الشعب اليمني المجاهد يعلن من خلال هذه الحشود بأن التهديدات الامريكية والاسرائيلية التي يطلقونها ضده، لا تخيفه ولا تهز فيه شعرة بل تزيده ثقة وإيمانا بحتمية تحقق وعد الله بالنصر على الأعداء، وإن أرادوا الدخول مع الشعب اليمني في مواجهة مباشرة فلن يثنيه ذلك عن موقفه مهما كانت التحديات.

وعبر البيان عن مباركة الشعب اليمني، للعمليات العسكرية المتصاعدة للقوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي واستهداف السفن الإسرائيلية وما تحققه القوة الصاروخية والطيران المسير في استهداف الاراضي المحتلة، كما يشد على أيديهم بمواصلة هذه العمليات المباركة التي تشفي صدور المؤمنين في كل أنحاء العالم نصرة لإخوانهم في فلسطين حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

واستهجن بيان المسيرة تصريحات الخارجية الأمريكية بأنه لا دليل على أن إسرائيل قتلت مدنيين في غزة.. مؤكداً أن هذه التصريحات تبعث على السخرية وهي كمن يحاول حجب ضوء الشمس بغربال بل تدل على الفشل الأمريكي والاسرائيلي في تبرير الجرائم الصهيونية في فلسطين والتي أسقطت شعارات الحقوق والحريات التي يتشدقون بها.

وعبر عن تثمين الشعب اليمني صدور القانون الذي يحظر ويجرم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه والذي وقعه فخامة الرئيس مهدي المشاط قبل أيام، باعتبار ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية المبنية على أسس صحيحة ومنهجية وسليمة.











أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: 9 أشياء قد تحجب الشعور بالبهجة
رياضة: وست هام يعود بنقاط ثمينة من أرض توتنهام
رياضة: نيوكاسل يسقط أمام إيفرتون في البريميرليغ
عربي ودولي: الاحتلال يستولي على 500 دونم شمال القدس
أخبار: المرور يجهز لرصد المخالفات إلكترونياً
أخبار: أبو عبيدة: دمرنا 135 آلية عسكرية صهيونية
أخبار: أزمة وقود خانقة في مدينة مأرب
رياضة: انطلاق دوري "طوفان الأقصى" للقدم بعمران
أخبار: تحذيرات .. موجة صقيع شديدة على 5 محافظات يمنية
عربي ودولي: اوروبا تدعم تفعيل المادة 99 من الميثاق الأممي
علوم وتقنية: دولة تعلن انتشار عدوى فيروسية
فنون ومنوعات: “جوجل” تحذف حسابات هذه الفئة
مجتمع مدني: الأزواج أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم
عربي ودولي: المقاومة الفلسطينية تخوض ملاحم بطولية في غزة
رياضة: يونايتد يهزم تشيلسي والسيتي يواصل التعثر
رياضة: ليفربول يتخطى شيفيلد في البريميرليغ
علوم وتقنية: ما خطورة الإكثار من تناول اليوسفي؟
أخبار: اختطاف نازحة في وادي عبيدة بمأرب
عربي ودولي: تدمير أكبر مصفاة نفط في السودان
فنون ومنوعات: اكتشاف فائدة جديدة للفاصوليا
أخبار: استشهاد 75 صحفياً في غزة منذ بدء العدوان
أخبار: قصف يمني باليستي على أهداف إسرائيلية
أخبار: العاطفي: البحر الأحمر محرَّم على الإسرائيليين
أخبار: تأسيس ميناء بري لشاحنات النقل بالحديدة
عربي ودولي: المقاومة تتصدى لتوغلات الاحتلال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023