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المؤتمر نت - ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 17 ألفاً و490 شهيداً، و46 ألفاً و480 مصاباً، 70% منهم من الأطفال والنساء

17490 شهيداً في غزة بينهم 7870 طفلاً

المؤتمرنت -
17490 شهيداً في غزة بينهم 7870 طفلاً
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 17 ألفاً و490 شهيداً، و46 ألفا و480 مصاباً، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان نشر على منصة تلغرام: "وصل للمستشفيات خلال الساعات الماضية فقط 313 شهيدا و558 إصابة وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

وأضاف أنه بذلك ترتفع الحصيلة "منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 مصابا"، لافتا إلى أن 70 بالمئة من الضحايا نساء وأطفال.

وحذر القدرة، من أن "الوضع الصحي في جنوب قطاع غزة كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام والعنايات المركزة والانشغال فيها بلغ 262 في المئة".

وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 36 كادرا صحيا من قطاع غزة على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، في ظروف قاسية وغير إنسانية".

وطالب القدرة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الفوري للإفراج عن الكوادر الصحية المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع أن "الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم إبادة جماعية في المدارس (بحق النازحين) ومسحا للأحياء السكنية شمال قطاع غزة ويخرج المستشفيات عن الخدمة".

وبخصوص الجرحى المغادرين لغزة، لفت القدرة إلى أن "618 شخصا (407 جرحى و211 مريضا) غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر".

وأوضح أن "أقل من 1 بالمئة من الجرحى فقط استطاع مغادرة القطاع عبر معبر رفح البري، ونفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة عدم توفر العلاج وتأخر خروجهم من غزة".

إلى ذلك، أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 17490 شهيداً، بينهم 7870 طفلاً و6121 امرأة.

وأكد المكتب أن العدوان الصهيوني على المستشفيات مستمر، وطالب المنظمات الدولية المعنية بالقيام بواجبها في حماية المنشآت الطبية في غزة.

ووجّه المكتب نداء لفتح معبر رفح بشكل كامل وعلى مدار الساعة، لإدخال المساعدات المنقذة للحياة، وناشد الدول العربية والإسلامية العمل على نقل آلاف الجرحى إلى مستشفياتهم.

في السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مقر الجمعية ومستشفى الأمل، في مدينة خانيونس.

وقالت الجمعية، إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا قرب مستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خانيونس".

وأضافت أن القصف "تسبب في تكسر الزجاج وتكسر الأبواب والنوافذ، إضافة إلى حالة من الذعر الشديد لدى 14 ألف نازح يحتمون داخل مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأكدت الجمعية في بيانها أن مستشفى الأمل "استقبل عشرات الجرحى والشهداء نتيجة هذا الاستهداف".








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