المؤتمرنت -

أبو عبيدة يكشف تفاصيل فشل الاحتلال في تحرير جندي أسير

أعلنت المقاومة الفلسطينية، استمرار التصدي لتوغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة، وإيقاع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.



وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان أن عناصرها "تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 21 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.



وأكد أبو عبيدة أن "مقاتلو القسام أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" وأدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة".



وقال الناطق العسكري أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام "استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق.



وأضاف، أن "مقاتلو القسام قاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" وأهداف أخرى".



واستهدف مقاومو القسّام، تجمعاً لقوات الاحتلال في محور جنوبي مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.



وفي خان يونس، أعلنت الكتائب استهداف المقاومين قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة بقذيفة TBG، والاشتباك معهم من نقطة صفر وإيقاعهم قتلى وجرحى في خان يونس، كذلك استهدفوا ناقلة جند صهيونية في محور شمالي المدينة بقذيفة "الياسين 105".



كذلك تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمالي خان يونس، واستهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرقي المدينة.



وتمكن مجاهدو القسام من استهداف 6 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "الياسين 105" إضافةً إلى استهداف جيباً عسكرياً صهيونياً بقذيفة "تاندوم" في منطقتي الشيخ رضوان وحي الزيتون بمدينة غزة.



بالإضافة إلى ذلك، دكّت "القسّام" الحشود العسكرية الإسرائيلية في محور شمالي مدينة خان يونس وشرقها بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



كذلك، استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال شرق تل الزعتر شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.



وأعلنت كتائب القسام استهداف 9 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة واشتعال النيران في عدد منها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وأكّدت المقاومة أنّ قصف الاحتلال الهمجي على مناطق مدينة غزة أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو.



كما استهدفت كتائب القسام، مستوطنة "سديروت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، وقصفت "تل أبيب" وتجمع "مفتاحيم" برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



وبعد قصفها "تل أبيب" للمرة الثالثة في يوم واحد، نشرت كتائب القسام فيديو بعنوان "تل أبيب تحترق والقدس ستتحرر".



بدورها، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حشود الاحتلال المتمركزة في محيط المركز الثقافي في محور التقدم، شرقي خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي عيار 60 ملم.



وأكدت السرايا أنّ المقاومين يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف في محاور التقدم شرقي خان يونس ودير البلح.



وتمكّن مقاومو سرايا القدس من تدمير دبابة إسرائيلية واستهداف آليتين عسكريتين في محور حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محور التقدم في حي الشجاعية شرقي القطاع.



بالإضافة إلى ذلك، قصف مقاومو السرايا قاعدة "اميتاي" وموقعي "صوفا" و"العين الثالثة" العسكريين برشقات صاروخية مركزة، وموقع "كرم أبو سالم" بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.



وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت كتائب القسام، إفشال مجاهديها محاولةً لقوات الاحتلال للوصول إلى أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، فجر اليوم.



وأوضحت القسّام أنّ مجاهديها اكتشفوا القوات الإسرائيلية في أثناء محاولتها التقّدم، والتحموا معها ضمن اشتباك، والذي أسفر عن مقتل الجندي الأسير الإسرائيلي، ساعر باروخ، كما سيطرت القسّام على بندقية أحد الجنود وجهاز اتصال تابع لهذه القوّة الإسرائيلية، وفق ما أعلنت القسّام.