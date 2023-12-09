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المؤتمر نت - 10 أطعمة غنية بالحديد لشتاء دافئ

10 أطعمة غنية بالحديد لشتاء دافئ.. تعرف عليها

المؤتمرنت -
10 أطعمة غنية بالحديد لشتاء دافئ.. تعرف عليها
يوجد نوعان من معدن الحديد، الذي يحتاج إليه جسم الإنسان، وهما حديد الهيم والحديد غير الهيم، وتختلف طريقة امتصاص الجسم لنوعي الحديد، اللذين يمكن الحصول عليهما من أنواع متنوعة من الأغذية.

وينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يوفر الحديد الهيم وغير الهيم للجسم لتجنب الإصابة بفقر الدم. ويحذر الخبراء، في الوقت نفسه، من أن هناك مخاطر ترتبط بشكل مباشر بالإفراط في تناول أطعمة تحتوي على نسب عالية من حديد الهيم، من بينها خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والآثار الجانبية المعوية.

وبحسب ما نشره موقع DNA India، تشمل قائمة الأطعمة الغنية بالحديد، التي يُفضل تناولها خلال موسم الشتاء، ما يلي:

1. لحوم حمراء
إن اللحوم الحمراء غنية بالبروتين والزنك والسيلينيوم والعديد من فيتامينات B. كما أنها المصدر الوحيد، الذي يسهل الوصول إليه، للحصول على حديد الهيم، الذي يوجد في الدم والعضلات والذي يشكل حوالي ثلثي الحديد الغذائي.

2. ديك رومى
يعتبر لحم الديك الرومي طعامًا صحيًا ولذيذًا. كما أنه مصدر جيد للحديد، وخاصة لحم الديك الرومي الداكن.

3. أسماك
تعتبر الأسماك من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وبعض أنواعها، مثل التونة، تحتوي على نسبة عالية من الحديد بشكل خاص.

4. البقوليات
تعتبر البقوليات أحد المصادر الجيدة للحديد. ويمكن أن يساعد تناولها في فقدان الوزن، بخاصة أنها تحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تقلل من تناول السعرات الحرارية. تحتوي حصة تزن 100 غرام من العدس الأسود، على سبيل المثال، على 9 ملغم من الحديد.

5. بذور اليقطين
تُدرج بذور اليقطين بشكل شائع بين المصادر الجيدة للحديد وفيتامين K والزنك والمنغنيز. كما أنها من بين أفضل مصادر المغنيسيوم.

6. التوفو
يعد التوفو مصدرًا جيدًا للحديد والثيامين والعديد من المعادن، بما يشمل الكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم. كما يوفر 22 غراما من البروتين.

7. الشوكولاتة الداكنة
تحتوي كل حصة تزن 28 غرامًا من الشوكولاتة الداكنة على 3.4 ملغم من الحديد. كما أنها تحتوي على ألياف البريبايوتيك، التي تغذي البكتيريا الصديقة في الأمعاء.

8. الكينوا
تحتوي الكينوا أيضًا على نسبة أعلى من البروتين مقارنة بالعديد من الحبوب الأخرى، فضلاً عن أنها غنية بالفولات والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

9. بروكلي
يحتوي البروكلي على الكثير من العناصر الغذائية. يوفر كوب واحد، يحتوي على حوالي 156 غراما من البروكلي المطبوخ، 1 ملغم من الحديد.

10. السبانخ
وعلى شهرتها الواسعة بأنها تحتوي على كمية كبيرة من الحديد، يوفر كل 100 غرام من السبانخ حوالي 3 ملغم من الحديد فقط.*وكالات








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