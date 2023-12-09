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أخبار
المؤتمر نت - افتتاح معرض المنتجات المحلية بمناخة صنعاء

افتتاح معرض المنتجات المحلية بمناخة صنعاء

المؤتمرنت -
افتتاح معرض المنتجات المحلية بمناخة صنعاء
افتتح بمديرية مناخة محافظة صنعاء معرض منتجات محلية وحرف يدوية لرائدات التنمية بالمديرية، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع للعام 1445هـ.

وفي الافتتاح أشادت رئيسة قطاع المرأة بمؤسسة بنيان التنموية، سارة جحاف، بجهود رائدات التنمية في عزل مديرية مناخة، لهاب والثلث وبني خطاب والمدينة، وإبداعهن من خلال تنمية المهارات الحرفية والمنتجات الغذائية المحلية، بما يمكنهن من إيجاد مصدر دخل لإعالة أسرهن وتجاوز الظروف القاسية التي تواجههن حتى تحقيق الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد.

فيما أكدت منسقة القطاع الغربي أروى السواري، أهمية معرض المنتجات المحلية المصاحب لفعالية اليوم العالمي للتطوع في تشجيع رائدات التنمية في التصنيع المحلي.

ولفتت إلى أن المعرض يهدف لتنمية مستدامة للأيدي الماهرة التي تصنّع منتجات محلية وطنية تسهم في تحفيز المنتجين والمستهلكين في ذات الوقت.

وأفادت السواري بأن فعالية اليوم العالمي للتطوع تعزّز العلاقة بين المستهلكين والمنتجين المحليين، داعية الجميع من نساء وتجار ومستهلكين لزيارة المعرض والتعرف على المنتجات المحلية المتعددة والمتنوعة.

من جانبها أوضحت مسؤولة المعرض رضية البيضاني، أن المعرض يحتوي على منتجات لأعمال حرفية يدوية، ومشغولات خاصة بالخط والرتيرن، واكسسوارات وحقائب وتحف وهدايا.

وتطرقت إلى أن المعرض يحتوي أيضاً على منتجات غذائية وعصائر خالية من أي ألوان صناعية ومواد حافظة، وكذا منتجات لمنظفات منزلية، ومنتجات غذائية من البن والسمن والعسل والبذور الزراعية من أنواع المحاصيل والملابس المتنوعة والشتلات الزراعية، والمكسرات والبهارات ذات الجودة المحلية العالية.









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