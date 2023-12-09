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المؤتمر نت - صنعاء تحذّر السفن المتجهة إلى إسرائيل (بيان هــام)

صنعاء تحذّر السفن المتجهة إلى إسرائيل

المؤتمرنت -
صنعاء تحذّر السفن المتجهة إلى إسرائيل
أعلنت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، أنه وبعدَ نجاحِها في فرضِ قرارِها بمنعَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي ونتيجةً لاستمرارِ العدوِّ الصهيونيِّ في ارتكابِ المجازرِ المروعةِ وحربِ الإبادةِ الجماعيةِ والحصارِ بحقِّ الأشقاء في غزة، فإنها تعلن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، وستصبحُ هدفًا مشروعًا لها، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ.

وحذرت جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية حرصا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ.. مؤكدة حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ التجارةِ العالميةِ عبرَ البحرينِ الأحمرِ والعربي لكافةِ السُّفُنِ والدولِ عدا السُّفُنِ المرتبطةِ بالإسرائيلي أو التي ستقومُ بنقلِ بضائعَ إلى الموانئِ الإسرائيلية.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستقومُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان.








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