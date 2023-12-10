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المؤتمر نت - إستعدوّا.. كتل هوائيّة باردة تضرب هذه المحافظات اليمنية

إستعدوّا.. كتل هوائيّة باردة تضرب هذه المناطق

المؤتمرنت -
إستعدوّا.. كتل هوائيّة باردة تضرب هذه المناطق
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن معظم المحافظات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية لاتزال تتأثر بالكتلة الهوائية الباردة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الـ 24 ساعة القادمة، في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع، وإب ولا يستبعد تشكل الصقيع (الضريب) خلال الفجر وساعات الصباح الأولى.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء بادرة في مرتفعات محافظات لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، المحويت وريمة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 15 ـ 25 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 0.7 في ذمار، 2.4 في عمران، 4.1 في صنعاء، 5.6 في السدة، 7 في إب، 9 في سيئون، 9.6 في المحويت.

ودعا المركز كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، من آثار الطقس البارد والشديدة البرودة، حاثاً المزارعين ورعاة الماشية ومربي الدواجن والنحل على اتباع الإرشادات للحفاظ عليها من تبعات البرودة الشديدة.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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