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المؤتمر نت - أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالموقف اليمني بشأن منع السفن المتجهة إلى الكيان الغاصب من المرور ما دامت غزة محرومة من دخول المواد الحياتية

حركة فلسطينية: منع اليمن سير سفن الكيان الصهيوني موقف تاريخي

المؤتمرنت -
حركة فلسطينية: منع اليمن سير سفن الكيان الصهيوني موقف تاريخي
أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالموقف اليمني بشأن منع السفن المتجهة إلى الكيان الغاصب من المرور ما دامت غزة محرومة من دخول المواد الحياتية.

وقالت الحركة في بيان لها مساء اليوم السبت: "إننا نرى في موقف الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة، موقفاً عربياً وإسلامياً أصيلاً".

وأكدت أن القرار اليمني يأتي في لحظة تاريخية، ويعبر عن عمق الانتماء الأصيل للشعب اليمني وقيادته الباسلة.

وتابعت حركة الجهاد الإسلامي قائلة: "إننا بهذه المناسبة ندين العجز العربي وارتهانه بالموقفين الصهيوني والأمريكي".

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد أعلنت مساء اليوم، عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.. مؤكدة أنها ستقوم بتطبيق قرار منع مرور السفن كافة إلى كيان العدو من لحظة إعلان هذا البيان (07:00 مساء بتوقيت صنعاء).








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