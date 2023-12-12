المؤتمرنت -

اقتراب حوت ضخم من زوار شاطئ للسباحة معهم



انتشر مؤخرا وبشكل كبير على مواقغ التواصل مشهد نادر يظهر السباحين على شاطئ لايتون، بالقرب من بيرث في أستراليا، وهم يقتربون من حوت العنبر الذي يسبح "بالقرب بشكل خطير" من الشاطئ.



وفي صور ولقطات، يمكن رؤية الحوت وهو يتجول في المياه ويجذب انتباه مرتادي الشاطئ، قبل أن يعود إلى البحر.



وذكر علماء الأحياء أن الحيوان الثديي ربما كان معرضا لخطر الجنوح، وأن هذا النوع من السلوك "غير عادي ومحفوف بالمخاطر".



كما حذر علماء الأحياء من أن الأشخاص الذين يسبحون بهذا القرب يخاطرون بإرباك الحوت، وأن أفضل ما يمكن فعله في هذا الموقف هو "ترك الحوت وشأنه" وترك أي محاولات إنقاذ للمحترفين.*وكالات

