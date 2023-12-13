الأربعاء, 13-ديسمبر-2023 الساعة: 09:21 م - آخر تحديث: 09:05 م (05: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - تأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة المقامة في سلطنة عُمان، بعد فوزه على نظيره العماني 1 - صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم

ناشئو اليمن إلى نصف نهائي غرب آسيا

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن إلى نصف نهائي غرب آسيا
تأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة المقامة في سلطنة عُمان، بعد فوزه على نظيره العماني 1 - صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل عبدالرحمن الخضر هدف المباراة الوحيد للأحمر الصغير في الدقيقة 26.

ووصل رصيد منتخب اليمن للناشئين إلى 6 نقاط من فوزين ضمن بها الوصول إلى المربع الذهبي، وقدم صقور اليمن مستويات متميزة في المباراة.

وافتتح منتخبنا الوطني للناشئين مشواره في بطولة غرب آسيا، الاثنين، بالفوز على نظيره العراقي بهدفين لهدف، على ملعب السعادة بمجمع صلالة العماني.

ويخوض ناشئو اليمن مباراة الجولة الأخيرة مع نظيره اللبناني يوم الجمعة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: حلا الشيحة تعتذر.. والسبب؟
محافظات: وقفة لنساء البيضاء تضامنا مع فلسطين
عربي ودولي: مقتل وإصابة العشرات بهجوم في باكستان
رياضة: يوفنتوس يعلن اعتزال كيليني
اقتصاد: الدولار يحقق مكاسب طفيفة
أخبار: الطقس مشمس ولكن إحذروا الصقيع
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر
أخبار: الجوبي يحذّر: مرتفع جوي جديد يضرب اليمن
محافظات: إلغاء شرط الضمانة التجارية في صنعاء
أخبار: أبو حمزة في كلمة مسجلة: لن نستسلم
فنون ومنوعات: لبلبة مهددة بالسجن
أخبار: المشاط يوجه رسالة للقوات المسلحة اليمنية
عربي ودولي: اشتباکات عنیفة فی الشجاعیة وخان یونس
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 18412
أخبار: بن حبتور يفتتح مؤتمر الذكاء الاصطناعي
أخبار: الزراعة تطلق تحذير للمزارعين والنحالين
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة
فنون ومنوعات: حوت يقترب من زوار شاطئ للسباحة معهم
علوم وتقنية: 8 فوائد صحية لبذور هذه النبتة
أخبار: استهداف سفينة متجهة إلى الكيان الصهيوني
أخبار: رياح وأجواء باردة في 7 محافظات يمنية
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 12 ديسمبر
مجتمع مدني: البرد وأمراض القلب.. ما العلاقة؟
عربي ودولي: 86 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023