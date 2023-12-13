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المؤتمر نت - حرقة المعدة أحد العوارض الشائعة للارتجاع الحمضي، لكن أسباب الحالة تختلف من شخص لآخر

كيف تتجنّب حرقة المعدة؟

المؤتمرنت -
كيف تتجنّب حرقة المعدة؟
حرقة المعدة أحد العوارض الشائعة للارتجاع الحمضي، لكن أسباب الحالة تختلف من شخص لآخر.

وهناك أشياء نأكلها أو نفعلها تتسبب في استرخاء العضلة العاصرة التي تفصل بين المريء والمعدة بشكل متكرر، وتزيد من احتمال الارتجاع المسبب لهذه الحرقة.

ووفق "إفري داي هيلث"، أظهرت دراسة أجريت على 2000 شخص يعيشون في باكستان، ونشرت في المجلة الباكستانية للعلوم الطبية، أن رفع الرأس والصدر أثناء النوم كان أهم تغيير في نمط الحياة يمكن أن يفعله الناس لتخفيف الارتجاع.

وينصح الدكتور كريستوفر مارشال رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في جامعة ماساتشوستس بتجنب الأطعمة الدهنية، فهي أحد أكثر الأشياء فاعلية للوقاية من حرقة المعدة. ويوضح مارشال: "يشمل هذا الأطعمة التقليدية مثل الأطعمة المقلية، وأيضاً اللحوم الدهنية. لأن الدهون تتسبب في استرخاء العضلة العاصرة والسماح للحمض بالمرور".

وتشير دراسات إلى أن الكحول والسجائر، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، تعمل على استرخاء العضلة العاصرة للمريء، ما يسمح بمرور حمض المعدة. وتعد الأطعمة الغنية بالتوابل من الأسباب المعروفة لحرقة المعدة.

وفي دراسة استقصائية شملت 100 مريض بارتجاع حمض المريء، كان سبب حرقة المعدة لدى 62% منهم هو تناول التوابل. كما تبين أن الإفراط في تناول الطعام من أسباب ارتجاع الحمض والإحساس بحرقة المعدة.








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