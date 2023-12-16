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المؤتمر نت - 5 زهور صالحة للأكل .. تعرف عليها

5 زهور صالحة للأكل.. تعرف عليها

المؤتمرنت -
5 زهور صالحة للأكل.. تعرف عليها
يمكن استخدام بتلات الورد لإضفاء نكهة على الوجبات أو المشروبات ويمكن عمل بعض أنواع المربى منها

إن جميع أنواع الورود صالحة للأكل، ولكن تلك التي تحتوي على أحلى عطر من المرجح أن تتمتع بأكبر قدر من النكهة. يمكن استخدام بتلات الورد لإضفاء نكهة على الوجبات أو المشروبات ويمكن عمل بعض أنواع المربى منها. وحدد تقرير، نشره موقع WIO News، عدد خمس أنواع من الزهور لها فوائد صحية ويمكن استخدامها كتوابل، هي:

1. الخزامى
يستخدم الخزامى أو اللافندر عادة في صناعة الحلويات والمخبوزات. تحتوي زهور اللافندر على بعض النكهة الحلوة والتي تكون أيضًا قابضة قليلاً. كما أنها تستخدم في الأطباق اللذيذة مثل اليخنة والصلصات والحساء.

2. الورد
يشتهر الورد كزهرة شعبية صالحة للأكل ويمكن استخدامها في أطباق مختلفة. يحتوي الورد على نكهة حلوة وحساسة يمكن رفعها بلمسة من السكر أو الليمون. تُستخدم بتلات الورد عمومًا لصنع الشاي والمربى والشراب.

3. الكبوسين
إن زهور الكبوسين، المعروفة أيضا باسم الناستورتيوم أو طرطور الباشا، هي زهور حارة تستخدم بشكل عام كزينة. إن أوراق زهور الكبوسين الخضراء قابلة للأكل لكن طعمها لاذع قليلًا، أما زهور الكبوسين فهي متعددة الألوان وذات طعم مر قليلاً كالجرجير ويمكن إضافتها في السلطات والأطعمة الباردة وكذلك في تزيين الأطباق، وهي من الزهور الغنية بفيتامينC، ويقوم البعض باستخدامها لصنع الخل أو البيستو.

4. لسان الثور
إن لسان الثور، أو ما يُطلق عليه أيضًا كحلاء هو نبتة ذات أزهار زرقاء وأوراق بيضاء ووبر شائك. وتنتشر كثير من أنواع لسان الثور في منطقة حوض البحر المتوسط وتنمو عادة قرب الحدائق والبساتين لجذب الملقحات كالنحل. يتمتع لسان الثور بنكهة تشبه الخيار ويستخدم بشكل عام في الحساء والسلطات والشاي. كما أنه مصدر جيد للفيتامينات ومضادات الأكسدة.

5. الكركديه
يساعد الكركديه في الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا؛ وذلك لامتلاكه خصائص مضادة للالتهاب وللفيروسات. كما يمتاز بقدرته على تقليل درجة حرارة الجسم، وبالتالي فهو مفيد لعلاج الحمى.

يحتوي الكركديه على فيتامين C، الذي يساعد أيضاً على تقوية جهاز المناعة في الجسم، ما يقلل من فرصة الإصابة بنزلات البرد والسعال. يتميز الكركديه بنكهة تشبه التوت البري ويستخدم عادة لصنع الشاي أو المربى.*وكالات








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