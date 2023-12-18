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المؤتمر نت - تجنباً للأرق.. جربوا هذه الفاكهة قبل النوم

تجنباً للأرق.. جربوا هذه الفاكهة قبل النوم

المؤتمرنت -
تجنباً للأرق.. جربوا هذه الفاكهة قبل النوم
يعاني كثير من الناس في مختلف أنحاء العالم من الأرق وقلة النوم، فهل تعلم أن الحصول على نوم جيد يعتمد بشكل ملحوظ علي نوعية الطعام المتناول قبل النوم؟

هذا ما أكده التقرير الذي نشره موقع "healthshots"، لافتا إلى أن تناول موزة واحدة قبل النوم يساعدك في الحصول على العديد من الفوائد الصحية.

وأكد التقرير أن الجسم يحتاج لنوم مريح لكي يستطيع الإنتاج في العمل والحياة بشكل عام، ولذا يمكنك تناول شاي البابونج قبل النوم، أو إضاءة الشمعة المعطرة المفضلة لديك، وتشغيل بعض الموسيقى الهادئة، فهذه الحيل تخلق بيئة خالية من التوتر ومناسبة للنوم.

ولكن لفت التقرير إلى أن نوعية نومك تعتمد بشكل كبير على ما تأكله في الساعات التي تسبق موعد النوم، ومن المعروف، أن تناول وجبة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون تتسبب في عدم القدرة على النوم الجيد، وأيضا تؤدي إلى عدم الارتياح وعسر الهضم، ولذا يمكن لبعض الأطعمة أن تهدئ عقلك، وتعزز ليلة من النوم الصحي، لذا عليك تناول موزة قبل النوم للحصول على نوم جيد.

لماذا الموز؟
وقدم التقرير بعض الأسباب التي تجعلك تتناول موزة واحدة قبل النوم، منها:

- مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية التي تساعد على النوم

يساعد الموز على النوم لاحتوائه على عناصر غذائية هامة منها الحمض الأميني التربتوفان، الذي يعتبر ناقلا عصبيا ينظم المزاج، ويساعد على الإسترخاء، ويتم إنتاج هرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، فمن خلال تناول الموز، فإنك تمنح جسمك العناصر الأساسية اللازمة لإنتاج هذه المواد الكيميائية التي تساعد على النوم، مما يساعدك على النوم الهادئ.

- استرخاء العضلات
يساعد الموز في استرخاء العضلات لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن أساسية معروفة بخصائصها التي تساعد على استرخاء العضلات، ولذا فيعد مزجهم على تخفيف التوتر والشعور بالهدوء السعادة.

- الكربوهيدرات الأساسية
يعد الموز مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات، إلا أن السكريات الطبيعية الموجودة في الموز يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء الليل، وتمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، وتقلل احتمالية الاستيقاظ في منتصف الليل.*وكالات








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