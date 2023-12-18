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المؤتمر نت - تأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الإماراتي 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السعادة بمجمع صلالة العُماني في الدور نصف النهائي

ناشئو اليمن يتأهلون إلى نهائي غرب آسيا

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن يتأهلون إلى نهائي غرب آسيا
تأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الإماراتي 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السعادة بمجمع صلالة العُماني في الدور نصف النهائي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم السيطرة والاستحواذ لنجوم اليمن، إلا أن ندرة الفرص والهجمات الخطيرة حالت دون وصوله لمرمى الإمارات.

وفي الشوط الثاني كثف الأحمر اليمني الصغير هجماته ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 54، عن طريق عادل عباس الذي حول عرضية أحمد الموشكي إلى داخل شباك الإمارات، قبل أن يضاعف عادل عباس النتيجة في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء يمنياً خالصاً أداء ونتيجة.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، عقب تربع عرش المجموعة ألأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، من فوز في ثلاث مباريات تواليا على العراق (2-1)، وعُمان (1-0)، ولبنان (2-0).








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