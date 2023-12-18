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المؤتمر نت - تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة على أكثر من محور، كما تواصل دكّ المستوطنات والمواقع العسكرية الصهيونية برشقات صاروخية

نيران المقاومة تلتهم جنود الاحتلال وآلياته

المؤتمرنت -
نيران المقاومة تلتهم جنود الاحتلال وآلياته
تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة على أكثر من محور، كما تواصل دكّ المستوطنات والمواقع العسكرية الصهيونية برشقات صاروخية، رداً على استهداف المدنيين.

ونشرت كتائب القسام، مشهداً لاستهداف جيب للاحتلال الإسرائيلي من نوع همر بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمالي شرقي بيت لاهيا.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، استهداف شاحنة تقل عدداً كبيراً من جنود الاحتلال في بيت لاهيا بقذيفة "TBG"، ومن ثم الاشتباك معهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كذلك، دمّر المقاومون دبابة "ميركافا" للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "تاندوم" شرقي بيت لاهيا.

وفجّر المقاومون عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بقوة إسرائيلية راجلة متحصّنة داخل مبنى في بيت لاهيا، ومن ثمّ تمّ استهدافها بقذيفة "TBG"، وأكّدت المقاومة أنّه بعد استهداف القوة الراجلة تمّ الاشتباك معها من نقطة صفر والإجهاز على جميع أفرادها.

ودمّرت المقاومة ناقلة جند إسرائيلية وجرّافة عسكرية من نوع D9 بقذيفتي "الياسين 105" في بيت لاهيا، وبعد تدميرها فجّر المقاومون عدداً من العبوات المضادة للأفراد في جنود الاحتلال الذين حاولوا إنقاذ الجرحى.

كما استهدفت القسّام جيباً عسكرياً إسرائيلياً بصاروخ مضاد للدروع في محيط منطقة أبراج الندى شمالي قطاع غزة، وحقّقت فيه إصابة مباشرة.

وفي خان يونس، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في خان يونس جنوبي القطاع، كما تمكّن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة عسكرية محمّلة بالجنود الصهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق المدينة.

ودكّ المقاومون حشود قوات الاحتلال المتوغلة شمالي مدينة خان يونس بقذائف الهاون، وتمكّنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة للاحتلال راجلة شرقي المدينة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما قصفت القسّام موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مؤكدةً استهداف التجمّعات العسكرية للاحتلال في منطقة جحر الديك وفي "ناحل عوز" برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كذلك، سيطر المقاومون في سرايا القدس على طائرة استطلاعية للاحتلال الإسرائيلي من نوع درون "EVO Max 4T" تابعة لسلاح المشاة شرقي خان يونس.

وقصفت سرايا القدس بقذائف الهاون آلية عسكرية صهيونية تتموضع في محيط "قلبة النهضة" - سابقاً - على الخط الفاصل شرقي رفح.

وأعلنت كتائب المجاهدين أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال بالأسلحة المتنوعة في محور تقدم الشجاعية.

وقصفت كتائب المجاهدين موقع إسناد الفراحين شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار المتوسط، وأعلنت أنّ أحد مجاهدينا التحق بقافلة الشهداء في هذه المعركة بعد استهداف الطيران الحربي للمجموعة المنفذة.

في غضون ذلك، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 جنود جدد في صفوفه، وإصابة آخر إصابةً خطرةً، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزّة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن الإعلام الإسرائيلي أسماء القتلى الإسرائيليين، وهم: الرقيب أوريا باير، وهو مقاتل في وحدة النخبة الإسرائيلية "ماجلان"، وهي وحدة استطلاع قتالية خاصة تتعدّد مهامها بين الاستطلاع وجمع المعلومات والهجوم.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو ردّاً على مشاهد نشرها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، لاكتشافه نفقاً في شمالي قطاع غزة.

وأشار الفيديو إلى أنّ هدف النفق كان مرتبطاً بعملية "طوفان الأقصى"، مؤكداً لـ "جيش" الاحتلال أنّ قواته "وصلت متأخرة" وأنّ المهمة المطلوبة من النفق "قد أنجزت بالفعل".








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