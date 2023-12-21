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المؤتمر نت - كلمة مسجّلة لـ"أبو عبيدة".. ماذا أعلن فيها عن المعارك؟

كلمة مسجّلة لـ"أبو عبيدة".. ماذا أعلن فيها عن المعارك؟

المؤتمرنت -
كلمة مسجّلة لـ"أبو عبيدة".. ماذا أعلن فيها عن المعارك؟
أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، أن على إسرائيل وقف عدوانها وتحقيق مطالب المقاومة الفلسطينية للإفراج عن أسراها في غزة.

وذكر أبو عبيدة في كلمة مسجّلة مساء اليوم، أن إسرائيل إذا أرادت أسراها أحياء، فليس أمامها خيار سوى وقف العدوان، مؤكداً أن "استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى".

وأشار في كلمته القصيرة إلى أن هدف الاحتلال بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل، موضحاً أن "العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ، ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته".

وتطرق أبو عبيدة لعمليات كتائب القسام خلال الأسبوع الأخير حيث نفذت أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، كما بلغ عدد آليات الاحتلال التي استهدفتها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.

ولفت إلى أن مقاتلي القسام يستهدفون "العدو بكافة محاور التوغل الصهيوني"، وأنهم "يستمرون في تدمير آلياته وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة".








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