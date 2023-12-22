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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 20 ألف شهيد، و53 ألف جريح

73 ألف شهيد وجريح منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
73 ألف شهيد وجريح منذ بدء العدوان على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 20 ألف شهيد، و53 ألف جريح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن الحصيلة وصلت إلى 20057 شهيداً، فيما تجاوزت حصيلة الجرحى أكثر من 53320 ألفاً.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القصف الصهيوني خلال الـ48 ساعة الماضية أسفر عن سقوط 390 شهيداً، وما لا يقل عن 734 إصابة بالتزامن مع انقطاع الاتصالات والإنترنت.

98 صحفياً
في السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الصحفيين الذين استُشهدوا منذ بدء العدوان الصهيوني، بلغت 98 صحفياً.

وقال المكتب في بيان إن "إسرائيل اغتالت هؤلاء الصحفيين خلال حربها الوحشية على غزة في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة، لكنّ الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً في ذلك".








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