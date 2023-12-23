المؤتمرنت -

نتيجة الحصار.. رضيع فلسطيني يشرب الماء بدلا من الحليب

في مقطع فيديو يفطر القلوب، ظهر رضيع عمره أسابيع قليلة فقط، يشرب الماء بدلا من الحليب في غزة.



فبسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة الفلسطيني واستمرار العدوان للشهر الثالث وسط انعدام الاحتياجات الأساسية للسكان، أصبح وجود المواد الغذائية الأساسية نادراً.



وظهر الصغير بين أحضان أمه النازحة، التي لم تجد ما تسد به رمق رضيعها فروته ماء بدل الحليب، فيما استرسل الطفل يشرب بكل نهم.



كما لم تشفع له أيامه القليلة من تجربة مآس الحرب وآلامها، فانتشرت صورته كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تزامناً مع ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، أن قطاع غزة مقبل على مجاعة كارثية، مضيفاً "لم نر شيئاً مشابهاً لما يحدث هناك".



كما قال في مؤتمر صحافي إنه لا مكان آمنا في غزة، معتبراً استمرار عمل الوكالات الإنسانية معجزة. وتابع أن العالم انتظر 71 يوما حتى تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية الإسرائيلية تشكل عائقا أمام توزيع الإغاثة في غزة.



إلى ذلك، يتوقع أن يكون حوالي نصف سكان غزة في مرحلة "الطوارئ التي تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة الوفيات بحلول 7 شباط/فبراير، وفقاً لتقرير صادر عن نظام مراقبة الجوع التابع للأمم المتحدة.*وكالات

