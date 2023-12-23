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المؤتمر نت - بينهم 3 ظهروا في فيديو "لا تتركونا نشيخ".. أبو عبيدة يعلن فقدان الاتصال بـ5 أسرى ويرجح مقتلهم

أبو عبيدة يعلن فقدان الاتصال بـ5 أسرى ويرجح مقتلهم

المؤتمرنت -
أبو عبيدة يعلن فقدان الاتصال بـ5 أسرى ويرجح مقتلهم
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 أسرى إسرائيليين نتيجة قصف للاحتلال على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في بيان "نرجح مقتل الأسرى الإسرائيليين جراء القصف".

وذكر البيان أن من بين الأسرى حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر، الذين سبق أن بثت كتائب القسام رسالة موجهة منهم إلى الحكومة الإسرائيلية تطالب بإطلاق سراحهم وألا تتركهم يشيخون في الأسر.

كما أرفق البيان بصورة لأسرى ثلاثة، يُرجّح أنّهم قُتلوا وقد كُتب عليها أنّ "الوقت ينفد"، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، في إشارةٍ إلى أنّ الوقت ينفد أمام الاحتلال لاستعادة أسراه الذين ما زالوا في قيد الحياة، لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة.








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