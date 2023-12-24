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المؤتمر نت - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيداً و54036 مصاباً

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20424

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20424
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيداً و54036 مصاباً.

وأشار المكتب في بيان اليوم الأحد، إلى ارتقاء 166 شهيداً ووقوع 384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح أنّ جيش الاحتلال طلب من ثمانية أحياء في المحافظة الوسطى النزوح إلى منطقة دير البلح، وخلال 48 ساعة من نشره لذلك؛ قام بارتكاب 5 مجازر في المنطقة ذاتها، مما أدى إلى ارتقاء 28 شهيداً و88 جريحاً.

وأكد المكتب أنّ "جيش" الاحتلال يتعمّد تضليل المدنيين وغالبيتهم أطفال ونساء من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة، الأولى: هي إجبار المدنيين على التهجير القسري من منازلهم، والثانية: هي إعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود.

ودعا "أبناء شعبنا الفلسطيني إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من الاحتلال الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا في صفوفهم، وأن يكونوا على فهم ويقظة من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها ضدهم".

كذلك، طالب "كل دول العالم الحرّ والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي ما زال يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة"، محمّلاً "الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي إضافةً إلى الاحتلال، كامل المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتناقض مع القانون الدولي وكل القوانين الدولية".








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