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المؤتمر نت - تمكن باحثون من تطوير لقاح رخيص الثمن للحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة

باحثون يطورون لقاحاً لخفض الكولسترول

المؤتمرنت -
باحثون يطورون لقاحاً لخفض الكولسترول
تمكن باحثون من تطوير لقاح رخيص الثمن للحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية في غضون 10 سنوات.
ووفقا للنتائج التي نشرت في مجلة npj Vaccines، وجد الباحثون في كلية الطب بجامعة نيو مكسيكو (UNM) أن اللقاح يمكنه خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة 30% تقريبا لدى الفئران والقردة.
اللقاح المبتكر يستهدف بروتين PCSK9، وهو جزيء يُصنع في الكبد وينتقل عبر مجرى الدم ويرفع نسبة الكوليسترول الضار (LDL).



وتعمل جرعة اللقاح على حجب البروتين عن طريق حقن جزيئات فيروسية غير معدية مع أجزاء صغيرة من PCSK9 متصلة بها.. بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.
وقال الباحث الرئيسي والأستاذ في قسم الوراثة الجزيئية والأحياء الدقيقة في جامعة نيو مكسيكو الدكتور برايس تشاكريان: “نعتقد أن يكون لهذا اللقاح تأثير عالمي. ونأمل أن يكون متاحا للبشر في السنوات العشر المقبلة”.

ويعتقد تشاكريان أن اللقاح الجديد يمكن أن يكون أرخص من 100 دولار للجرعة الواحدة، مقارنة بالحقن المماثلة الموجودة في السوق التي تكلف ما بين 5000 دولار إلى 15000 دولار بدون تأمين.


وترتفع نسبة الكوليسترول عندما يكون هناك الكثير من الرواسب الدهنية في الدم، ما يعيق تدفق الدم عبر الشرايين ليصل إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ.

ويمكن أن تؤدي الأطعمة الدهنية والتدخين وعدم ممارسة التمارين الرياضية إلى رفع نسبة الكولسترول الضار، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم استعداد وراثي لذلك.








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