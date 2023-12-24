المؤتمرنت -

المقاومة الفلسطينية تقتل جنود صهاينة وتدمير آليات في غزة

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد عن قتل عدد من الجنود الصهاينة وتدمير ثلاث دبابات "ميركافا" صهيونية في قطاع غزة.



وبحسب وكالة (سما) الإخبارية، أعلنت "كتائب القسام" في بلاغ عسكري استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من عشرة جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.



وأكدت "كتائب القسام" قنص ثلاثة جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



ودخل العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة يومه الـ79، حيث تستمر قوات العدو في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

