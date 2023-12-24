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المؤتمر نت - أبوعبيدة يكشف عدد حصيلة قتلى الجنود الصهاينة خلال 4 أيام

أبو عبيدة: قتلنا 48 جندياً صهيونياً في 4 أيام

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: قتلنا 48 جندياً صهيونياً في 4 أيام
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، عن عدد من الإنجازات العسكرية حققها مجاهدو القسام، خلال الأيام الأربع الماضية.

وكشف أبو عبيدة في بيان مساء اليوم، عن تدمير 35 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، وقتل 48 جندياً صهيونياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وذكر أنّه تم تنفيذ 24 مهمة عسكرية، تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

كما جاء في بيانه، أنّه جرى تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم"، وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافةً لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو.

يأتي ذلك إضافةً لدكّ مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية، بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، فضلاً عن الرشقات الصاروخية التي أمطرت "القسّام" بها مدينة "أم الرشاش" (تل أبيب).

وفي وقت سابق من اليوم، أقر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط مدرعات احتياط في معارك شمالي قطاع غزة كما أقّر قبل ذلك، بمقتل جندي في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى العسكريين منذ يوم أمس في المعارك الدائرة مع المقاومين إلى 15، بحسب بياناته.








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