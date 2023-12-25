المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي منازل المواطنين والأسواق والموانئ والطرق ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال في عدد من المحافظات.



ففي 25 ديسمبر 2015، استشهد مواطنان جراء استهداف طيران العدوان ناقلة محملة بالمشتقات النفطية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما شن عدة غارات على ميناء الحيمة بالمديرية.



وفي محافظة صعدة، أصيب طفل وامرأة في منطقة بني صياح بمديرية رازح بقصف صاروخي سعودي استهدف أيضاً مناطق متفرقة في المديرية، فيما استشهد مهاجران أفريقيان وأصيب آخرون بقصف مماثل على مديرية شدا.



وشن طيران العدوان سلسلة من الغارات على منطقة جمعة بن فاضل ومدرسة عمار بن ياسر في منطقة الطلح بمديرية سحار واستهدف الطريق العام الرابط بين مديريتي الظاهر وحيدان.



وأصيب نجل المواطن مبارك ناصر الحجيلي، في غارة دمرت منزله بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كما دمر بغارة أخرى ممنزل المواطن أحمد علي دهبيل، واستهدف سيارة المزارع ناجي علي خريص، ما أدى إلى إحتراقها في الطريق العام بمديرية حريب القراميش، وشن سلسلة من الغارات على منطقة العطف والحجر بمديرية مجزر في المحافظة نفسها.



طيران العدوان شن غارات على منطقة الجبل الأسود بمديرية سفيان بمحافظة عمران أسفرت عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومنها شبكات الطرق والاتصالات، كما شن غارات على تبة التلفزيون بمديرية الثورة في أمانة العاصمة ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين وغارتين على مقلب النفايات بمنطقة الأزرقين شمال العاصمة.



واستهدف طيران العدوان بعدد من الغارات منطقة العمري بمحافظة تعز، وبسلسلة من الغارات مديريتي بكيل المير ومستبأ بمحافظة حجةن فيما تعرضت مديرية حرض لقصف صاروخي ومدفعي مكثف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن جراء غارتين شنهما طيران العدوان على مزارع المواطنين في منطقة محديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، كما شن غارتين على منطقة آل الزماح بالمديرية ومثلها على منطقة طخية بمديرية مجز، وغارتين على منطقة مران بمديرية حيدان.



وفي المحافظة نفسها شن الطيران المعادي غارة على منزل مواطن في منطقة جمعة بني بحر بمديرية ساقين، وغارة على منطقة بسباس في مديرية رازح، وغارتين على منطقتي البقع والقمع بمديرية كتاف.



طيران العدوان شن غارتين على وادي العقران وغارتين على مناطق أخرى في مديرية نهم وغارة على مفرق مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم



واستهدف الطيران المعادي بغارة محطة كهرباء ميدي وبغارة أخرى مديرية حرض في محافظة حجة، كما شن غارة على منطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين شن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثفاً على منازل ومزارع المواطنين بمناطق الحازة والمطار أسفر عن أضرار كبيرة فيها.



وفي 25 ديسمبر 2017، استشهد سبعة مواطنين وأصيب خمسة آخرين بينهم طفلة، إثر أربع غارات شنها طيران العدوان على منطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة.



واستشهد أربعة مواطنين وأصيب 55 آخرين جراء خمس غارات شنها طيران العدوان على ماتبقى من مبنى ديوان عام محافظة ذمار الذي استخدم مقراً مؤقتاً لمصلحة الجمارك حينها، وأسفرت أيضاَ عن خسائر مادية كبيرة تمثلت بأضرار بليغة في عدد من الحاويات وشاحنات نقل البضائع، بالإضافة إلى سيارات موظفين وأخرى يتم ترسيمها.



واستشهد ثمانية مواطنين بينهم امرأتان وأصيبت اثنتان، في غارات لطيران العدوان على مزرعة أحد المواطنين في منطقة الزريبة شرق مديرية زبيد بمحافظة الحديدة، واستهدف مديرية الخوخة بأكثر من 20 غارة خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، وشن غارة سيارة نوع باص في الخط العام بمديرية الجراحي.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة آل علي بمديرية رازح، وأربع غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم، كما شن ثلاث غارات على موقع الطلعة في نجران.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على مفرق رمادة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، خلفتا أضراراً في ممتلكات المواطنين.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الحيمة في مديرية التعزية بمحافظة تعز، واستهدف بغارتين البدو الرُحَّل بمنطقة العادي في مديرية المراشي بمحافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأتان جراء استهداف المرتزقة لمنزلهم بقذيفة هاون في قرية الطفسة بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة، كما قصفوا بقذائف الهاون قرى الجربة والشجن ووادي المنقم شرق مديرية الدريهمي، وبالأسلحة الرشاشة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بالمديرية.



وشن المرتزقة قصفاً مكثفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدف منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي، وباتجاه مستشفى 22 مايو بمديرية الحالي، وبالمدفعية شرق مديرية التحيتا، في حين استحدثت جرافتان عسكريتان لهم تحصينات شمال غرب كيلو 16، وشمال شرق مدينة الشباب السكنية.



وأصيبت طفلتان في قصف لمرتزقة العدوان على منطقة الظهرة بمديرية القريشية في محافظة البيضاء.



وشن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية باقم في محافظة صعدة ، وتعرضت مناطق بمديرية الظاهر لسلسلة غارات وقصف مدفعي.



وفي 25 ديسمبر 2019، أصيب الطفل علي يوسف محمد ناصر في قصف مدفعي وصاروخي سعودي استهدف منطقة بني القم بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديريتي شدا والظاهر، وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، مخلفاً أضرارا في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.



واستهدف طيران العدوان بغارتين جبل تويلق ومنطقة المدافن في جيزان.



وقصف مرتزقة العدوان بقذائف الهاون مدينة الحديدة ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، كما نفذوا تمشيطاً متقطعاً بمعدلات مختلفة على مناطق متفرقة في المحافظة، وأطلقوا قذيفة مدفعية على مدينة الشعب، وثلاثة صواريخ موجهة وخمس قذائف مدفعية على مناطق متفرقة جنوب مديرية حيس، واستهدفوا بالرشاشات المتوسطة أماكن متفرقة من منطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، وقصفوا بالمدفعية قريتي الشجن والمنقم في الدريهمي، فيما استحدثت جرافة للمرتزقة تحصينات قتالية شمال شرق مدينة الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وست غارات على مديريتي جبل مراد والجوبة بمحافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي المقاتل تسع غارات على الفازة والدريهمي، وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 25 ديسمبر 2021، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية السوادية في محافظة البيضاء، وثلاث غارات على مديرية مقبنة في محافظة تعز، وثلاث غارات على منطقة عصر بمديرية معين في أمانة العاصمة، تسببت في أضرار بليغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



واستهدف طيران العدوان بـ20 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي وبثلاث غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وغارتين على منطقة المهاذر بمديرية سحار وغارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



وشن الطيران الحربي للعدوان أربع غارات على حيس ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا، فيما شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد المواطن فؤاد أمين أحمد محرم، (28عاماً) من أبناء منطقة حبيش في محافظة إب، بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وأصيب طفلان شقيقان بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية التحيتا فيما أصيب مواطنان آخران جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية، بمحافظة الحديدة.



وشن الطيران التجسسي للعدوان خمس غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ومديرية حيس، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في المديرتين وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.