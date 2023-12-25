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المؤتمر نت - 6 علامات تنبه لارتفاع السكر في الدم

6 علامات تنبه لارتفاع السكر في الدم.. احذروها

المؤتمرنت -
6 علامات تنبه لارتفاع السكر في الدم.. احذروها
يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض، التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم. ويعد الغلوكوز مصدرًا مهمًا لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة، وفقًا لما نشره موقع Mayo Clinic.

ويميل مرض السكري إلى الزيادة خلال فصل الشتاء بسبب انقباض الشرايين. وبحسب ما نشره موقع India، إن هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما يلي:

1. عدم وضوح الرؤية
إن عدم وضوح الرؤية هو أحد الأعراض المبكرة لزيادة مستوى الأنسولين. يمكن أن يواجه المرء صعوبة في التركيز على الأشياء وعدم الراحة من الرؤية الباهتة.

2. العوائم الهائمة
يمكن أن تظهر عوائم هائمة في مجال رؤية الشخص هي عبارة عن بقع صغيرة أو بقع داكنة تطفو أثناء مشاهدة الشخص لأي أجسام.

3. كثرة التبول
عندما يزيد مرض السكري، لا تعمل الكلى على النحو الأمثل ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من التبول لمرات متعددة بشكل ملحوظ.

4. حكة في الجلد
بسبب الجفاف الناجم عن كثرة التبول، تزداد الرغبة في حك الجلد.

5. بطء شفاء الجروح
يمكن أن تؤدي زيادة مستويات السكر في الدم إلى انخفاض تدفق الدم مما قد يؤدي إلى تلف العصب أو يجعل من الصعب شفاء الجروح والتئامها ببطء.

6. تقلب الوزن
إن فقدان الوزن غير المبرر أو زيادة الوزن يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بداء السكري.*وكالات








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