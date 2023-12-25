الإثنين, 25-ديسمبر-2023 الساعة: 11:18 م - آخر تحديث: 10:57 م (57: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية لمقال بن حبتور بعنوان باب المندب اليمني يساند اهلنا في قطاع غزة المحاصر
محمد الجوهري .
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20674 شهيداً و54536 مصاباً

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20674

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20674
ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20674 شهيداً و54536 مصاباً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، في المؤتمر الصحفي، في اليوم الـ80 للعدوان الإسرائيلي، "ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 20674 شهيدا و54536 مصاب" منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وأوضح القدرة أن قوات الاحتلال "ارتكبت 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال 24 ساعة".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من عدوانها بأشكال متعددة بين إعدامات جماعية ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها، وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين".

"واقع كارثي"
القدرة اعتبر أن الواقع الذي يعيشه الجرحى "كارثي ولا يطاق"، مشيرا إلى "مضاعفات متسارعة في حالاتهم الصحية والتهابات شديدة للجروح والحروق يصعب شفاؤها".

و"نفقد حياة أعداد كبيرة من الجرحى نتيجة عدم توفر العلاج في مستشفيات غزة" وفق القدرة.

وقال إن جيش الاحتلال الاسرائيلي "يتعمد تدمير مستشفيات شمالي غزة" حيث إن "800 ألف نسمة يتركون بلا خدمات صحية والجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضع يتعرضون للموت المحقق".

فيما بلغت "نسبة الإشغال السريري في مستشفيات جنوب القطاع 350%" بحسب القدرة الذي قال إن "مئات الجرحى يفترشون الأرض في الأقسام وغرف العمليات".

وقال إن الطواقم الطبية "عاجزة" أمام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة والحروق الشديدة "نتيجة عدم توفر الإمكانيات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها".

القدرة ذكر أن "الطواقم الطبية تفاضل بين الحالات الحرجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونفقد عشرات الأرواح يوميا نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية".

معاناة في مراكز الإيواء
وأوضح القدرة أن الأوضاع الصحية والإنسانية في مراكز الإيواء "بلغت مستويات كارثية مفجعة لأكثر من 1.8 مليون نازح يتعرضون لمخاطر المجاعة والبرد القارس وتفشي الأمراض والأوبئة".

ويواجه 900 ألف طفل في مراكز الإيواء "خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم"، على ما ذكر القدرة.

وهناك 50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء "بلا ماء وبلا طعام وبلا رعاية صحية، ونحو 180 سيدة تضع مولودها يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية".

و70% من مرضى الفشل الكلوي "يتعرضون لمخاطر صحية كارثية نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم لخدمة غسيل الكلى وخاصة شمالي غزة" على ما أوضح القدرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 113 قتيلًا في هجمات بوسط نيجيريا
اقتصاد: انخفاض بورصة مسقط بنسبة 0.13%
مجتمع مدني: ورشة عمل لتطوير العمل التعاوني بصنعاء
علوم وتقنية: 6 علامات تنبه لارتفاع السكر في الدما
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 25 ديسمبر
فنون ومنوعات: القبض على الفنانة سما المصرى
أخبار: ظهور اعلامي لرئيس حماس بغزة يحيى السنوار
أخبار: المؤتمر يرحب بتصريحات المبعوث الأممي ويؤكد دعمه للسلام
عربي ودولي: تبون يوقع أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر
فنون ومنوعات: هل حصل بيومي على جنسية دولة أخرى؟
مجتمع مدني: ما أهم عوامل الإصابة بسرطان البروستاتا؟
عربي ودولي: أبو عبيدة: قتلنا 48 جندياً صهيونياً في 4 أيام
رياضة: تشيلسي يسقط أمام وولفرهامبتون
قضايا وآراء: قراءة متأنية لمقال بن حبتور بعنوان باب المندب اليمني يساند اهلنا في قطاع غزة المحاصر
أخبار: المقاومة الفلسطينية تقتل جنود صهاينة في غزة
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
علوم وتقنية: باحثون يطورون لقاحاً لخفض الكولسترول
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20424
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 9 قلسطينيين في الضفة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 ديسمبر
أخبار: ضبط 1400 سيارة ودراجة نارية في صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل الصباحي
رياضة: أتلتيكو يعبر إشبيلية ويتقدم إلى الثالث
رياضة: ليفربول يتعادل مع أرسنال في البريميرليغ
رياضة: توتنهام يتقدم إلى المركز الرابع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023