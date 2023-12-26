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المؤتمر نت - يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا في يوم 14 ديسمبر كانون الأول 2023 . تصوير : إيسي كاتو - رويترز

اليابان تعتزم فرض عقوبات على 3 من قيادات حماس

المؤتمرنت -
اليابان تعتزم فرض عقوبات على 3 من قيادات حماس
قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات الرأسمالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وستجمد أصولا مملوكة لهم.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية قوله إنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية.

ويذكر أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20674 شهيداً و54536 مصاباً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، الاثنين، في اليوم الـ80 للعدوان الإسرائيلي، "ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 20674 شهيدا و54536 مصاب" منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وأوضح القدرة أن قوات الاحتلال "ارتكبت 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال 24 ساعة".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من عدوانها بأشكال متعددة بين إعدامات جماعية ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها، وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين".








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