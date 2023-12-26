الثلاثاء, 26-ديسمبر-2023 الساعة: 05:37 م - آخر تحديث: 05:14 م (14: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية لمقال بن حبتور بعنوان باب المندب اليمني يساند اهلنا في قطاع غزة المحاصر
محمد الجوهري .
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - دشن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير الشئون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع اليوم بأمانة العاصمة

بدء صرف المرحلة الـ17 من الحوالات النقدية

المؤتمرنت -
بدء صرف المرحلة الـ17 من الحوالات النقدية
دشن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير الشئون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع اليوم بأمانة العاصمة، المرحلة الـ 17 لمشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

ويبلغ عدد المستفيدين من الحوالات النقدية مليونا و500 ألف على مستوى الجمهورية، بمبلغ 30 مليار ريال سيتم صرفها عبر أكثر من ألفي مركز.

واطلع الدكتور مقبولي والوزير بن ضبيع ومعهما رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية أمير الوريث، ورئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشئون الإنسانية فيصل مدهش، على آلية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين.

واستمعوا من مدير الرعاية الاجتماعية بالأمانة جميلة المطري إلى شرح حول عدد المستفيدين البالغ عددهم ٧٠ ألف مستفيد في أمانة العاصمة.. مبينة أنه سيتم صرف الحوالات النقدية من خلال 160 مركز صرف لمدة شهر خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وفي التدشين، أشاد مقبولي بمستوى تنظيم وتسهيل إجراءات صرف هذه المساعدات النقدية واستلامها من قبل المستفيدين.. حاثا على مضاعفة الجهود وتذليل صعوبات في عملية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين لا سيما للمستفيدين غير القادرين على الوصول إلى مراكز الصرف من المعاقين والعجزة.

وأشار إلى أن قرار إيقاف المساعدات الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي قرار مسيس وغير منطقي.. لافتاً إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لموقف اليمن حكومة وشعباً إزاء العدوان الصهيوني على الفلسطينيين بقطاع غزة، ودعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.

وأكد الدكتور مقبولي أن هذا القرار لن يثني الشعب اليمني عن موقفه الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مهما كانت تبعاته.

فيما أوضح بن ضبيع والنقيب أنه تم خلال هذه الدورة تفادي الصعوبات والقصور التي رافقت الدورات السابقة، من خلال تسهيل عملية استلام المستفيدين مستحقاتهم المالية من مراكز الصرف.

وذكرا أنه تم زيادة عدد مراكز الصرف وتخصيص وقت محدد لاستلام كل مستفيد حوالته النقدية بهدف التخفيف من الازدحامات أمام مراكز الصرف، وأكدا حرص وزارة الشؤون الاجتماعية وأمانة العاصمة على تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات صرف المساعدات النقدية لجميع المستفيدين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الدولار يعاني خلال تداولات ضعيفة
محافظات: تدشين صرف الحوالات النقدية بالحديدة
علوم وتقنية: تأمين محادثاتك في واتساب بكلمة مرور
عربي ودولي: إنقاذ 54 مهاجراً في بحر شمال لبنان
أخبار: أجواء باردة وتراجع في درجات الحرارة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر
أخبار: القسام تستهدف 40 جندياً إسرائيلياً في جباليا
أخبار: إحالة 23 محطة كهرباء خاصة إلى النيابة
عربي ودولي: 113 قتيلًا في هجمات بوسط نيجيريا
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20674
أخبار: محاكمة ١١ متهما في قضيتي فساد جسيمتين
اقتصاد: انخفاض بورصة مسقط بنسبة 0.13%
أخبار: توثيق حقوقي دولي لجرائم الاحتلال في غزة
أخبار: وزير الدفاع يحذّر: لا خطوط حمراء أمامنا
مجتمع مدني: ورشة عمل لتطوير العمل التعاوني بصنعاء
أخبار: خبراء ينصحون: عودوا إلى ارتداء الكمامة
علوم وتقنية: 6 علامات تنبه لارتفاع السكر في الدم
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 25 ديسمبر
فنون ومنوعات: القبض على الفنانة سما المصرى
أخبار: ظهور اعلامي لرئيس حماس بغزة يحيى السنوار
أخبار: المؤتمر يرحب بتصريحات المبعوث الأممي ويؤكد دعمه للسلام
عربي ودولي: تبون يوقع أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر
فنون ومنوعات: هل حصل بيومي على جنسية دولة أخرى؟
مجتمع مدني: ما أهم عوامل الإصابة بسرطان البروستاتا؟
عربي ودولي: أبو عبيدة: قتلنا 48 جندياً صهيونياً في 4 أيام
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023