الثلاثاء, 26-ديسمبر-2023 الساعة: 07:09 م - آخر تحديث: 06:57 م (57: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءة متأنية لمقال بن حبتور بعنوان باب المندب اليمني يساند اهلنا في قطاع غزة المحاصر
محمد الجوهري .
إعلان عدواني بحري بحلف جديد
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - انطلاق اعمال مؤتمر مركز القلب العسكري بصنعاء

بحضور بن حبتور: انطلاق مؤتمر مركز القلب العسكري بصنعاء

المؤتمرنت -
بحضور بن حبتور: انطلاق مؤتمر مركز القلب العسكري بصنعاء
افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أعمال المؤتمر العلمي السادس لمركز القلب العسكري، الذي تقيمه وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ودائرة الخدمات الطبية العسكرية - مركز القلب العسكري - ويستمر حتى الخميس المقبل.

وألقى الدكتور بن حبتور كلمة توجه في مستهلها بالشكر لوزارة الدفاع ومؤسساتها المختلفة بما فيها مركز القلب على تنظيم هذه الفعالية العلمية النوعية التي تخدم كل الوطن والجانب العلمي عبر الوقوف على آخر الإنجازات في هذا المجال والتخصص.

وعبر عن الامتنان للمشاركين والحاضرين والباحثين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومن كل محافظات اليمن الكبير وللأطباء الذين يقدمون أفضل ما لديهم من أفكار وجهد علمي من أجل تطوير هذا المجال الذي يعد من أدق وأصعب التخصصات الطبية.

وحيا جامعة صنعاء التي تحتضن مثل هذه الفعاليات العلمية ذات البعدين المهني والوطني وعلى أدوار أساتذتها الذين حلوا مشكلة كبرى يواجهها الوطن.

وأكد أن الجميع يعول على هذا القطاع كثيرا في مواكبة تطلعات الشعب اليمني في تعزيز وتطوير دوره بصورة مستمرة لتقديم رعاية طبية عالية تحد من الأعباء والمشقة التي يتحملها المواطن أثناء سفره للعلاج خارج الوطن.

وأفاد بأن مشاركة الباحثين والاختصاصيين من كل محافظات الوطن في المؤتمر يساهم في تمتين اللحمة الوطنية ونسج العلاقات القوية بين أهل الاختصاص.. معتبرا المشاركة بأنها أمر يشرف كل أبناء الوطن الداعمين لكل جهد يبذل لتجاوز الآثار التي خلفتها المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وكذا في مواجهة المؤامرة الكبيرة التي حاكها الأعداء لتفتيت وتقزيم اليمن العظيم.

وقال الدكتور بن حبتور "نقدر عاليا هذه المؤتمرات العلمية المتتالية ذات البعد التخصصي والوطني وأؤكد أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى يرحبان بهذا التلاحم العلمي بين أبناء الوطن الواحد الذي لا يمكن لأحد أن يفتته لتحقيق نزعات شخصية أو لإرضاء رغبات أعداء الوطن".

وتطرق إلى تداعيات ومستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر قائلا " إن ما يحدث في قطاع غزة من مجازر يومية ومشاهد لأشلاء الأطفال المتطايرة واستهداف كل مقومات الحياة الأساسية يظهر قبح وبشاعة العدو الصهيوني العنصري الذي يسعى لتهجير أهلنا في فلسطين من أراضيهم".


ولفت إلى أن هناك أعداد مهولة من الشهداء والمصابين بسبب الغارات والعمليات العسكرية للعدو الصهيوني وبشكل لا يمكن أن يتخيله المرء إلا في الأفلام السينمائية الخيالية، وليس في واقع.. مبينا أن الصهاينة يثبتون اليوم للعالم بأعمالهم الإجرامية التي تجاوزت كل القيم والأعراف المتصلة بالحروب وحقوق الإنسان أن الصهيونية كمصطلح وفعل هي الرديف الفعلي للعنصرية في أبشع صورها.

وأوضح أن تضامن الشعب اليمني هو تضامن حقيقي وشجاع وضرورة ملحة لرفع الضيم عن أهالي قطاع غزة الذين تخلت عنهم كل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الغربي المتصهين المتوحش.

وعبر الدكتور بن حبتور، عن الشكر لمركز القلب والمستشفى العسكري والأطباء الذين يحققون أعمالا عظيمة ويقومون بأدوار جليلة في خدمة الإنسان اليمني.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 4200 من الكوادر الطبية والجراحية والتمريضية والفنية المتخصصة في مجال أمراض وجراحة القلب من المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة من مختلف محافظات الجمهورية إضافة إلى مشاركة عدد من الكوادر الطبية من دول عربية وأجنبية.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: نوتنغهام يهزم نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
اقتصاد: الدولار يعاني خلال تداولات ضعيفة
محافظات: تدشين صرف الحوالات النقدية بالحديدة
عربي ودولي: اليابان تفرض عقوبات على 3 من قادة حماس
علوم وتقنية: 6 فوائد لتناول هذه النبتة في الشتاء
علوم وتقنية: تأمين محادثاتك في واتساب بكلمة مرور
عربي ودولي: إنقاذ 54 مهاجراً في بحر شمال لبنان
أخبار: أجواء باردة وتراجع في درجات الحرارة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر
أخبار: القسام تستهدف 40 جندياً إسرائيلياً في جباليا
أخبار: إحالة 23 محطة كهرباء خاصة إلى النيابة
عربي ودولي: 113 قتيلًا في هجمات بوسط نيجيريا
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 20674
أخبار: محاكمة ١١ متهما في قضيتي فساد جسيمتين
اقتصاد: انخفاض بورصة مسقط بنسبة 0.13%
أخبار: توثيق حقوقي دولي لجرائم الاحتلال في غزة
أخبار: وزير الدفاع يحذّر: لا خطوط حمراء أمامنا
مجتمع مدني: ورشة عمل لتطوير العمل التعاوني بصنعاء
أخبار: خبراء ينصحون: عودوا إلى ارتداء الكمامة
علوم وتقنية: 6 علامات تنبه لارتفاع السكر في الدم
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 25 ديسمبر
فنون ومنوعات: القبض على الفنانة سما المصرى
أخبار: ظهور اعلامي لرئيس حماس بغزة يحيى السنوار
أخبار: المؤتمر يرحب بتصريحات المبعوث الأممي ويؤكد دعمه للسلام
عربي ودولي: تبون يوقع أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023